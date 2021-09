Αθλητικά

Πολυχρονίδης για ψυχολογική βία στο Τόκιο: πρέπει να φάω και ξύλο; (βίντεο)

Εξοργίζει η καταγγελία του Παραολυμπιονίκη μας στο "Πρωινό", για όσα υποστηρίζει ότι βίωσε στους Αγώνες του Τόκιο .Τι λέει για συγκεκριμένο παράγοντα.

«Μου ασκήθηκε ψυχολογική βία, λίγο πριν αρχίσει το μεικτό αγώνισμα στο μπότσια», είπε ο Παραολυμπιονίκης μας, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε στην κάμερα «την προηγούμενη ημέρα είχα κερδίσει το μετάλλιο στο ατομικό. Αγωνιζόμουν 8 ημέρες στην σειρά. Έγινε (σημ: η άσκηση ψυχολογικής βίας) από κάποιον παράγοντα, μετά από 20 χρόνια που αγωνίζομαι, με τέτοια πορεία και τόσες νίκες.. Ζητώ την απομάκρυνση του, δεν μπορεί να έχω κερδίσει δύο μετάλλια και να μην μπορώ να το χαρώ».

Ο Παραολυμπιονίκης μας με ανάρτηση του είχε ζητήσει την απομάκρυνση συγκεκριμένου προσώπου, εμφανίζοντας τον ως τον άνθρωπο που τους άσκησε την ψυχολογική πίεση.

Όσο για το πώς το βίωσε και πως αντιπαρήλθε αυτήν την κατάσταση είπε «δεν κοιμόμουν… Για να μπορώ να ησυχάζω, τραγουδούσα το αγαπημένο τραγούδι της κόρης μου, αυτό που την κάνει να ηρεμεί. Ευτυχώς που ήταν μαζί και η σύζυγος μου μαζί μου, που ήμασταν οι δύο μας στο Τόκιο, διότι τέτοιες στιγμές έχεις απόλυτη ανάγκη τον άνθρωπο σου».

«Δεν φοβάμαι κανέναν, το οφείλω στους επόμενους. Νομίζω το αξίζω», είπε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, εμφανώς ταραγμένος, ζητώντας την απομάκρυνση του εν λόγω παράγοντα, συμπληρώνοντας «τι άλλο πρέπει να γίνει; Πρέπει να φάω και ξύλο; Δεν το αξίζω να πηγαίνω σε διοργανώσεις και να βασανίζομαι».

Καταλήγοντας είπε «ότι και να γίνει, εγώ δεν «μασάω», παίζω για το εθνόσημο, παίζω για εμένα και για την οικογένεια μου».

