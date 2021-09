Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η Σελήνη στον Σκορπιό και το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωϊνό".

«Η Σελήνη μπαίνει στον Σκορπιό και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για πολλά ζώδια», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας τις προβλέψεις της για το τριήμερο.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής στο «Πρωινό», «σιγά-σιγά μετακινούνται προς τα εκεί και άλλοι πλανήτες, κάτι που σημαίνει ότι σιγά-σιγά θα έχουμε πολλά γεγονότα που θα είναι σημαντικά και θα έχουν και διάρκεια».

«Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα για Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες των πρώτων ημερών, για να ρυθμίσουν κάποια θέματα, τα οποία θα έχουν και διάρκεια», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό» της Παρασκευής.

Είπε ακόμη ότι «στις 30 του μηνός θα μπει στον Σκορπιό και η Αφροδίτη, φέρνοντας εντάσεις, πάθη και έρωτες. Αποφύγετε στις 30 του μηνός να ρυθμίσετε θέματα που είναι στο προσκήνιο τώρα».

«Αρχίζει μια περίοδος που είναι πάρα πολύ ουσιαστική και πρέπει όλοι να προσέχουν τις κινήσεις τους», είπε η αστρολόγος, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν πέντε ζώδια, τα οποία κατονόμασε, που όπως είπε «έχουν να περιμένουν πολλά».

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ενότητα από «Το Πρωινό» με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα:

