Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Η τρυφερή ανάρτηση για την Μαρία Σάκκαρη (εικόνες)

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στηρίζει με κάθε τρόπο την Ελληνίδα τενίστρια, με την οποία διατηρεί δεσμό..

Το όνειρο της Μαρίας Σάκκαρη έσβησε τελικά στα ημιτελικά του US Open, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια δεν άντεξε και γνώρισε την ήττα από την Έμα Ραντουκάνου.

Η Μαρία Σάκκαρη είχε ωστόσο μια εξαιρετική παρουσία στο US Open, αφού προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «4» της διοργάνωσης.

Μπορεί ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να μην βρέθηκε στις ΗΠΑ για να την χειροκροτήσει από κοντά, αλλά η επικοινωνία τους είναι συνεχής.

Λίγες ώρες μάλιστα πριν τον τελευταίο αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη μάλιστα, ο γιος του Πρωθυπουργού ανέβασε στα instastories μια φωτογραφία, στην οποία συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με την αγαπημένη του και έγραψε: «Δείτε αυτό το χαμόγελο».

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε φυσικά repost την ανάρτηση του συντρόφου της.

