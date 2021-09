Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αφιερωμένος στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Την Κυριακή ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, που θα είναι πλέον αφιερωμένος στο Μίκη Θεοδωράκη.

Στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, θα είναι αφιερωμένος από φέτος ο Ημιμαραθώνιος Αθηνών. Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της πόλης, που συνδιοργανώνεται από τον δήμο και τον ΣΕΓΑΣ.

Ο Δήμος Αθηναίων αποδέχθηκε την ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, ώστε ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας να διεξάγεται στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη και παράλληλα να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σειρά από πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, αφιερωμένες στον μεγάλο δημιουργό.

Φέτος, μετά από δυο χρόνια διακοπής λόγω της πανδημίας, ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας πραγματοποιείται μεθαύριο Κυριακή 12 του μηνός. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 7.30 το πρωί από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η διαδρομή θα καταλήξει στη λεωφόρο Αμαλίας, μέχρι τις 11 π.μ. Το Κέντρο Εγγραφών, από το οποίο όλοι οι εγγεγραμμένοι δρομείς παραλαμβάνουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους στον αγώνα, φιλοξενείται στο Σεράφειο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 160 & Πέτρου Ράλλη) και θα παραμείνει ανοικτό για το κοινό σήμερα Παρασκευή (10/9) και αύριο Σάββατο (11/9) από τις 10.00 έως τις 20.00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, που είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι της νόσου COVID-19, είτε προσκομίζουν πιστοποιητικό το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν νοσήσει.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα ξεναγήθηκαν το πρωί στην Έκθεση του 9ου Ημιμαραθώνιου που λειτουργεί στο Σεράφειο Αθλητικό Κέντρο του δήμου. Σε δήλωσή του, ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «η Αθήνα επιστρέφει μετά τις δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίσαμε με την πανδημία. Και επιστρέφει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Πρόκειται για την πρώτη μαζική διοργάνωση αγώνα δρόμου στην Ευρώπη, η οποία γίνεται με συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας. Θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ΣΕΓΑΣ, διότι ανοίγεται ένας νέος δρόμος για όλη την Ευρώπη, αλλά και ένας νέος δρόμος για τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής στο κέντρο της Αθήνας». Ακόμη υπογράμμισε ότι «όπως ο Μαραθώνιος διεξάγεται στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, έτσι και ο Ημιμαραθώνιος θέλουμε να γίνεται στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Δύο σπουδαίοι Έλληνες που με το παράδειγμά τους μας εμπνέουν μέχρι και σήμερα, αλλά και που μπορούν να εμπνεύσουν και τις επόμενες γενιές». Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ.Σοφία Σακοράφα επισήμανε ότι «σηματοδοτείται η έναρξη των μαζικών δρομικών αγώνων, τους οποίους δεν απολαύσαμε τα δύο τελευταία χρόνια», ενώ υπογράμμισε την «αγαστή συνεργασία» που έχει με τον κ. Μπακογιάννη. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που ο Δήμος Αθηναίων αποδέχθηκε την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, να αφιερώσει τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, του μεγάλου μας δημιουργού, του Πανέλληνα».

