Σέντρα στη Super League, μεγάλα ματς σε Premier League και Serie A

Η ώρα της Super League έφτασε. Το Σάββατο ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα με τους αγώνες Παναιτωλικός-Αστέρας Τρίπολης (18:15) και Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης (20:30).

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει τα παιχνίδια Βόλος-Λαμία (18:15), ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα (19:00), ΑΕΚ-Ιωνικός (20:30) και Ολυμπιακός-Ατρόμητος (20:30).

Τη Δευτέρα (19:30) θα διεξαχθεί το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ.

Μακροχρόνια στοιχήματα για τη Super League

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας της Super League.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και μακροχρόνια στοιχήματα για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στα ειδικά στοιχήματα για τον νικητή της Super League, τον νικητή χωρίς τον Ολυμπιακό, τον πρώτο σκόρερ, τα συνολικά γκολ των σκόρερ στη διοργάνωση, τα συνολικά γκολ της 1ης αγωνιστικής, τον τερματισμό στις 4 πρώτες θέσεις, τα head to head Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού, ΑΕΚ-Παναθηναϊκού, Αστέρα Τρίπολης-Ατρόμητου, Παναθηναϊκού-Ατρόμητου, ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα.

Ντέρμπι Νάπολι-Γιουβέντους στην Ιταλία

Με δυνατά παιχνίδια επιστρέφουν στη δράση τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία είχαν διακοπεί λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ξεχωρίζουν το ντέρμπι της Serie A Νάπολι-Γιουβέντους (Σάββατο, 19:00) και οι αγώνες της Premier League Λέστερ-Μάντσεστερ Σίτι (Σάββατο, 17:00) και Λιντς-Λίβερπουλ (Κυριακή 18:30).

Για τα τρία αυτά παιχνίδια το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλά ειδικά στοιχήματα.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτές για τα πολλαπλά σκορ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Όλη η στοιχηματική εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.