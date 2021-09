Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Μοντέλο συνελήφθη με 8 κιλά κοκαΐνη

Χειροπέδες σε μοντέλο πέρασε η αστυνομία. Την έπιασαν με 8 κιλά κοκαΐνη. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Το μοντέλο, που παλιότερα είχε συμμετάσχει σε ριάλιτι, συνελήφθη μαζί με άλλο ένα άτομο στη Νέα Σμύρνη. Μέσα στο διαμέρισμα όπου τους έπιασαν, βρέθηκαν και τα 8 κιλά κοκαΐνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 9-9-2021, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) ημεδαποί (άνδρας και γυναίκα), κατηγορούμενοι για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Επιπρόσθετα ο ημεδαπός κατηγορείται και για βία κατά υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου Αθηνών και των Νοτίων Προαστίων, εντοπίστηκαν οι δύο ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο ημεδαπός κατελήφθη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό της ημεδαπής, βαλίτσα εντός της οποίας υπήρχαν -7- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους -7- κιλών και -827- γραμμαρίων.

Ο ανωτέρω προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, κτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία στην Αθήνα, κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού συσκευασία με κοκαΐνη βάρους -0,1- γραμμαρίου.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους -7.827,1- γραμμαρίων

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

το χρηματικό ποσό των -5.050- ευρώ

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

δίκυκλη μοτοσυκλέτα

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

