Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Διαρρήκτης τραυμάτισε αστυνομικό (βίντεο)

Ένας από τους δράστες διάρρηξης σε αρτοποιείο, εμβόλισε με το αυτοκίνητό τη μηχανή αστυνομικού της ΔΙΑΣ, την ώρα της καταδίωξης.



Ενας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκε τα ξημερώματα στο Παλαιό Φάληρο, όταν κατά τη διάρκεια καταδίωξης κακοποιοί εμβόλισαν με το αυτοκίνητό τους τη μηχανή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρεις δράστες διέρρηξαν, λίγο μετά τη 1:00, αρτοποιείο στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, αλλά έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που τους καταδίωξαν. Σε κάποια στιγμή, όμως, ο οδηγός του οχήματος εμβόλισε τη μηχανή του αστυνομικού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

