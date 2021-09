Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Μολότοφ βρέθηκαν σε σχολείο

Σε κάδο απορριμμάτων έκρυβαν δεκάδες βόμβες μολότοφ. Συναγερμός στην ΕΛΑΣ.

Τρεις αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ εντόπισαν αστυνομικοί, το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσα σε κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου, επί της οδού Πόντου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Οι μολότοφ κατασχέθηκαν και αποστέλλονται για εξέταση, στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Έχει σημάνει συναγερμός ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματισθεί από σήμερα και το Σαββατοκύριακο με αφορμή την Διεθνή Έκθεση.

Όπως εκτιμάται, οι μολότοφ είχαν αφεθεί στον κάδο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε προσχεδιασμένα επεισόδια.

Οι αστυνομικοί ερευνούν πλέον την περιοχή προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλού «υλικά» για επεισόδια.

