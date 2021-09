Life

“Πρωινό Τύποι” στον ΑΝΤ1 μέχρι τις 12:00

Δυναμική επιστροφή της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, με μεγαλύτερη διάρκεια και περισσότερα πρόσωπα, που θα μας παρουσιάζουν και “την άλλη πλευρά” της ενημέρωσης.

Από το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στις 07:00, οι «Πρωινοί Τύποι» επιστρέφουν δυνατά, για να βάλουν το πιο εναλλακτικό κομμάτι στο ενημερωτικό παζλ του Σαββατοκύριακου.

Η εκπομπή θα συνεχίσει να ρίχνει την ιδιαίτερη ματιά της στα γεγονότα, αλλά από φέτος θα είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια και θα έχει στο δυναμικό της και νέα πρόσωπα.

Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος, πολιτισμός, αθλητισμός, συνθέτουν την ενημέρωση του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1.

Οι «Πρωινοί Τύποι», από τις 07:00 έως και τις 12:00, καταγράφουν τα προβλήματα των πολιτών, αναζητώντας λύσεις, και δίνουν βήμα στους ειδικούς να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών.

Κάθε Σαββατοκύριακο, πέντε ώρες ενημέρωσης αλλά και ψυχαγωγίας με ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις, αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

07:00-09:50

Νίκος Ρογκάκος, Παναγιώτης Στάθης

Μαζί τους η Ηρώ Ράντου

Αρχισυνταξία: Γιώργος Κούσουλας

09:50-12:00

Ντόρα Κουτροκόη, Αντώνης Φουρλής

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Μπούσιος

«Πρωινοί Τύποι». Πρεμιέρα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 07:00.

