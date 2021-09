Κοινωνία

Κορονοϊός - Σχολεία: το ΦΕΚ με τα μέτρα για την επιστροφή των μαθητών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική απόφαση. Τι προβλέπεται για τη χρήση μάσκας και τη διενέργεια τεστ. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, με την χρήση τεστ και μάσκας, πέραν των εμβολιασμών, για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, που θα ισχύει έως τις 31 Ιουλίου και η οποία ορίζει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας τεσσάρων (4) ετών και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της προστατευτικής μάσκας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης. Επειδή δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα παιδιά τρώνε ή πίνουν, κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Η οδηγία αυτή αφορά σε όλες τις περιοχές της Επικράτειας, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική κατάσταση.

2. Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του σχολείου. Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας από τους μαθητές/τριες, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο είναι δυνατόν. Στο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που δεν θα φορούν μάσκα.

3. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Οι συνοδοί μαθητών/τριών στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα.

4. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται:

α) Μαθητές/τριες με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου), β) Μαθητές/τριες με ινοκυστική νόσο, γ) Μαθητές/τριες που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι τα παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία, ε) Μαθητές/τριες με σακχαρώδη διαβήτη.

5. Από την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών/ τριών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:

α) μαθητές/τριες με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,

β) μαθητές/τριες με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους,

γ) μαθητές/τριες, που παρουσιάζουν αναπνευστική δυσχέρεια και ως εκ τούτου η προστατευτική μάσκα δεν είναι ανεκτή.

6. Για τους/τις μαθητές/τριες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.

7. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας για την ενδεδειγμένη χρήση προστατευτικής μάσκας από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

8. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος/η, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.

9. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική μονάδα. Αν εισέλθει στη σχολική μονάδα και σε μεταγενέστερο χρόνο ο εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ ΕΒΠ, καθώς και μέλος του λοιπού προσωπικού δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη. Ο Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας τον/την καλεί να αποχωρήσει και ενημερώνει, χωρίς καμία καθυστέρηση, τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό/η Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.

Υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για μαθητές/τριες και εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) για εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π.

Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

1. Οι μαθητές/τριες 12 ετών και άνω, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), καθώς και οι μαθητές/τριες έως 12 ετών που κατέχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας.

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. (μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όπως αυτά προσδιορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), επιτρέπεται να εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.

2. Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες κάτω των 12 ετών, που δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου και τους μαθητές/ τριες 12 ετών και άνω που δεν επιδεικνύουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο

(2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπουκατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test), με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την από την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως.

4. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.

5. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 3, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) - Δήλωση του αποτελέσματος



1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/ τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test):

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/ τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.

Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/ τις ενήλικους μαθητές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

γ) Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/ τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διαδικασία διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου

α) Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π. που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου να εισέλθουν για την παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου στην σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν, υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) των παραπάνω εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. ΕΒ.Π. δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα, διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα.

Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, ο/η Προϊστάμενος/η Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και ο/η Προϊστάμενος/η των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι εν λόγω εκπαιδευτικοί καθώς και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου υπηρετούν.



Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

β) Σε περίπτωση μη διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην υπηρεσία τους. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση του πρώτου εδαφίου ενημερώνει εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες.

Περαιτέρω, οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠΕΒΠ του πρώτου εδαφίου υφίστανται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και τις εξής συνέπειες:

1) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος επιβολής του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.

2) Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και 86 του ν. 4547/2018 αντίστοιχα, καθώς και στους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, στην περίπτωση που παραβαίνουν την υποχρέωση διενέργειας και επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το χρονικό διάστημα της μη παροχής εργασίας λόγω αδυναμίας εισόδου στη σχολική μονάδα ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης του εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ ΕΒΠ και το Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την εκ μέρους τους παροχή εργασίας (διδακτικού και υποστηρικτικού έργου) και απαλλάσσεται για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών. Το παραπάνω χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας από τους εν λόγω εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ δεν λογίζεται ως ασφαλιστικός χρόνος για κάθε νόμιμη συνέπεια. Εφόσον, στη συνέχεια επιδεικνύεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος μη παροχής εργασίας από τους εκπαιδευτικούς ή μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. κατά τα παραπάνω οριζόμενα, το Ελληνικό Δημόσιο ως εργοδότης, όπως εκπροσωπείται από τον/την Διευθυντή/ ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης αποδέχεται εφεξής την παροχή εργασίας και καταβάλλει τις ανάλογες αποδοχές.

Η απόφαση ισχύει έως τις 31-7-2022.

Δείτε το ΦΕΚ

ΚΙΝΑΛ: Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη

«Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, βάζοντας σε κίνδυνο μαθητές και γονείς. Ανοίγει τα σχολεία με 25 παιδιά ανά τάξη, με μοναδική άμυνα τα self tests. Τα δε πρωτόκολλα κλεισίματος μιας τάξης δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο διασποράς. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, αλλά δυστυχώς το υπουργείο κωφεύει», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης,

ΚΚΕ: Ζητά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων

«Αυτό που όλες και όλοι -εκτός της κυβέρνησης- θέλουν, είναι να μην υπάρξει άλλη μια χαμένη σχολική χρονιά, τα παιδιά να μην «κολλούν» στις οθόνες και να μη μεγαλώνει το άδικο μορφωτικό και κοινωνικό χάσμα ανάμεσα στους μαθητές. Ωστόσο, αυτό που όλες και όλοι βλέπουν, είναι ότι τα σχολεία ανοίγουν με πρωτόκολλα-λάστιχο, που δεν εξασφαλίζουν τις συνθήκες ώστε να προστατευτεί η υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών» σχολιάζει το ΚΚΕ και καταγγέλλει την κυβέρνηση «για την απουσία ουσιαστικών μέτρων ασφαλούς ανοίγματος των σχολείων».

«Αυτό που ο όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος ζητάει -και η κυβέρνηση αρνείται- είναι να αραιώσουν οι σχολικές τάξεις, να καλυφτούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς τώρα, να στηριχτεί με κρατική ευθύνη το αναγκαίο επιστημονικό πρόγραμμα ενημέρωσης και εμβολιασμού» προσθέτει το ΚΚΕ καταλήγει:

«Να σταματήσει να σφυρίζει αδιάφορα η κυβέρνηση και να λύσει τα προβλήματα εδώ και τώρα. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο!».

??Τα σχολεία ανοίγουν με πρωτόκολλα-λάστιχο που δεν προστατεύουν την υγεία μαθητών & εκπαιδευτικώνhttps://t.co/2xqF7WW6ny

— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) September 10, 2021 ΜέΡΑ25: Τα ανύπαρκτα μέτρα της κυβέρνησης θα οδηγήσουν σε κλείσιμο των σχολείων

Ελληνική Λύση: η κυβέρνηση εξακολουθεί να «στοιβάζει» τα παιδιά μας στις σχολικές αίθουσες

Την ώρα που οι μεταλλάξεις του κορονοϊού φαίνεται να είναι εξόχως μεταδοτικές στις μικρές ηλικίες, η κυβέρνηση εξακολουθεί να «στοιβάζει» τα παιδιά μας στις σχολικές αίθουσες, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε απαιτήσει εξαρχής την άμεση μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, πρόταση που η κυβέρνηση είχε όλο τον χρόνο να υλοποιήσει. Αντί αυτού, επιδόθηκε σε εκβιασμούς, σε διχασμό και αυταρχισμό αντί να υπηρετήσει έστω και τώρα την κοινωνία.

Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση με τις καταστροφικές τις επιλογές θα επιδεινώσει κι άλλο την υγειονομική εικόνα της χώρας, σχολιάζει η Ελληνική Λύση.

ΜέΡΑ25: Να ανοίξουν τη Δευτέρα με υγειονομική ασφάλεια





Το ΜέΡΑ25 κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το άνοιγμα των σχολείων θα γίνει τη Δευτέρα, όπως ακριβώς και την προηγούμενη χρονιά, «χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας των μαθητών, των μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων από την πανδημία του κορονοϊού, κάτι που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει ξανά τα σχολεία να κλείσουν, όπως ήδη άφησε να εννοηθεί η νέα υφυπουργός Παιδείας».

Το ΜέΡΑ25, προστίθεται στην ανακοίνωση, «από την προηγούμενη ακόμα έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και τώρα, ζητάει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και το υπουργείο Παιδείας, να υπάρξουν τουλάχιστον έστω για τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μαζικά δωρεάν δημόσια rapid test, ιδιαίτερα τώρα για την έναρξη της χρονιάς, αλλά και στη συνέχεια. Το ΜέΡΑ25 καλεί την κυβέρνηση, όπως και πέρυσι, να μειώσει τον αριθμό των μαθητών και μαθητριών ανά τάξη. Να επιτάξει ιδιωτικά κτίρια ώστε να χρησιμοποιηθούν για αίθουσες διδασκαλίας και να προσλάβει μόνιμους εκπαιδευτικούς"

Δυστυχώς, σημειώνει το ΜέΡΑ25, «οι συνταγές της Μητσοτάκης Α.Ε. παραμένουν οι ίδιες εγκληματικές και αποτυχημένες από την έναρξη της πανδημίας. Ευτυχώς όμως η μαθητική και φοιτητική κοινότητα, οι εκπαιδευτικοί, οι ακαδημαϊκοί και οι γονείς αντιδρούν, διεκδικούν και απαιτούν μια πραγματικά ασφαλή υγειονομικά χρονιά με σχολεία και πανεπιστήμια ανοιχτά».

