ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήσεις - “φωτιά” στις τιμές τον Αύγουστο

Κατά 91% ακριβότερη η τιμή του φυσικού αερίου σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Πάνω από 23% η αντίστοιχη αύξηση στα νωπά λαχανικά.

Αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και το 91% καταγράφηκαν τον Αύγουστο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό του Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα έτος τα μεγαλύτερα ποσοστά ανόδου καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο 91%, πετρέλαιο θέρμανσης 28,9, νωπά λαχανικά 21,5%, βρώσιμα έλαια 17,6% και ελαιόλαδο 7,1%.

Παράλληλα, άνοδος καταγράφεται στους τομείς των καυσίμων-λιπαντικών κατά 17,4%, αρνί-κατσίκι 12,2%, ξενοδοχεία 11,4%, ψάρια νωπά 8%, φρούτα 4,2%, πουλερικά 4,5% και στα τυριά κατά 3,4%.

Επίσης, ακριβότερα, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν για τον καταναλωτή τον προηγούμενο μήνα η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (9%), και η διαμονή στα ξενοδοχεία 11,4%

Συνολικά από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Αυγούστου 2021 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2020 προέκυψε αύξηση 1,9% έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019, γνωστοποίησε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για επίπεδο που είχε να δει η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,9% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, μοσχάρι, χοιρινό, γιαούρτι.

4,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

6,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, καινούργια αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία, εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα κρασιά.

2,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.

0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

2,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

1,1% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Χαρίτσης: Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει την οδυνηρή πραγματικότητα

Ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε δήλωση του αναφέρει ότι «Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έρχεται σήμερα να καταγράψει επισήμως την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν το τελευταίο διάστημα επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η μεγάλη αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή αποτυπώνει τις εκρηκτικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, σε καύσιμα και στο κόστος ενέργειας. Ανατιμήσεις που ροκανίζουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών και ναρκοθετούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει εμφατικά και τα ευρήματα της έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε χθες, στην οποία αποτυπώνεται υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που αύξησε τις τιμές του το προηγούμενο διάστημα, αλλά και υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων που θα αυξήσει τις τιμές του το επόμενο διάστημα.

Όταν λοιπόν οι αριθμοί συμφωνούν με την πραγματικότητα είναι η ώρα η Κυβέρνηση να ξεπεράσει τις εμμονές της, περιμένοντας την αυτορρύθμιση της αγοράς και να παρέμβει αποφασιστικά για να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα».

