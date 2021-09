Οικονομία

Eurogroup: “παράταση” στην δημοσιονομική χαλάρωση

Την ανάγκη να συνεχιστούν τα υποστηρικτικά μέτρα της οικονομίας, αλλά με πιο στοχευμένο τρόπο, επεσήμαναν ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου και ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν, λίγο μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σλοβενία.

«Δεν είναι η ώρα για μια περιοριστική οικονομική πολιτική, αυτό θα ήταν επικίνδυνο», ανέφερε ο Επίτροπος Οικονομίας. Ο σκοπός δεν είναι απλώς η ανάκαμψη των οικονομιών, αλλά η «βιώσιμη ανάπτυξη», στην οποία θα βοηθήσουν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί τα εθνικά σχέδια 18 χωρών-μελών, ενώ αναμένεται η έγκριση και για τα υπόλοιπα.

Σχετικά με τη φερεγγυότητα των εταιρειών που συζητήθηκε στο σημερινό Eurogroup, ο Ιταλός Επίτροπος εμφανίστηκε σχετικά ικανοποιημένος που αποφεύχθηκε ένα «κύμα χρεωκοπιών», χάρη στην ισχυρή οικονομική αντίδραση των κρατών-μελών και στα μέτρα που ελήφθησαν στην ΕΕ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τώρα χρειάζεται μια πιο «επιλεκτική στήριξη» για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις «βιώσιμες επιχειρήσεις». «Πρέπει να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στην τεράστια πράσινη μετάβαση των οικονομιών μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε ότι η μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι αναμενόταν πριν από ένα χρόνο, αλλά «δεν έχουμε βγει ακόμα από το δάσος». «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να παρέχουμε την αναγκαία στήριξη και να διατηρήσουμε ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους» είπε. Η ανάκαμψη πρέπει να είναι επίμονη και βιώσιμη και όσο το δυνατόν χωρίς αποκλεισμούς, πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του Eurogroup εξέφρασε την αισιοδοξία του για την οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη και τα πιο θετικά από το αναμενόμενο στοιχεία για την ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στην επιτυχημένη εμβολιαστική εκστρατεία στις χώρες της ΕΕ, και στο άνοιγμα των οικονομιών, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση σχετικά με τις εξελίξεις της πανδημίας.

Για την κατάσταση της πανδημίας, ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Επισημάνθηκε ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι η κυρίαρχη στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ότι σε 13 χώρες της ΕΕ καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, αλλά ο αριθμός των θανάτων από covid-19 παραμένει πολύ χαμηλός, χάρη στην επίτευξη του στόχου να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ.

