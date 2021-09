Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μιλά για όσα την κράτησαν στην ζωή

Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι και οι δύο γυναίκες θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στην αίθουσα των δικαστηρίων.



Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας ξεκινά η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι, με θύμα την 35χρονη Ιωάννα Παλιοσπύρου, το πρωινό της 20ής Μαΐου 2020, μια υπόθεση που συντάραξε το πανελλήνιο.

Δεκαέξι μήνες μετά την επίθεση που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου με καυστικό υγρό από την κατηγορούμενη 36χρονη, την ώρα που πήγαινε στο γραφείο της, στην Καλλιθέα, οι δύο γυναίκες θα συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στην αίθουσα των δικαστηρίων, καθώς ήρθε η στιγμή για να ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη δίκη.

Η 36χρονη δράστρια θα δικαστεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, βάσει του παραπεμπτικού βουλεύματος που εκδόθηκε τον περασμένο Μάιο.

Λίγες ημέρες πριν η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρεθεί αντιμέτωπη στο δικαστήριο με την κατηγορουμένη, μιλάει στο iefimerida.gr για όσα την κράτησαν στη ζωή, τη δικαίωση που περιμένει και τα συναισθήματά της πριν ξεκινήσει η δίκη.

Είμαι βέβαιη πως όλο αυτό το διάστημα έχεις ανακαλύψει πτυχές του χαρακτήρα σου που δεν γνώριζες μέχρι σήμερα ότι έχεις. Ιωάννα, από πού αντλείς δύναμη; Γιατί σίγουρα έχεις αποδείξει πως είσαι μια πολύ δυνατή γυναίκα...

Τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει αμέτρητες στιγμές που έχω «γονατίσει», σωματικά και ψυχικά. Είμαι σίγουρη πως δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τους ανθρώπους που στάθηκαν κοντά μου και που με στήριξαν στην τραγική κατάσταση που έχω βρεθεί μετά την επίθεση. Ο καθένας βάζει από ένα λιθαράκι, κάθε μέρα, ώστε να μπορέσω να αντιμετωπίσω τον καθημερινό πόνο και τις δυσκολίες.

Κάτι ακόμα που πιστεύω πως έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι η αγάπη μου για τη ζωή, τα όνειρα που έχω και οι στόχοι που θέτω, αλλά που ακόμα δεν έχω πραγματοποιήσει. Σκέφτομαι συνεχώς πως ακόμα έχω τόσα πράγματα να δω και να κάνω, τόσους ανθρώπους να γνωρίσω ή να συναντήσω. Αυτή η σκέψη μού δίνει πάντα κίνητρο για να παλεύω καθημερινά να σταθώ ξανά στα πόδια μου.

Αναρωτιέμαι αν η καλή ψυχολογία παίζει ρόλο στην επούλωση των εγκαυμάτων μετά τα χειρουργεία. Τι σε έχει συμβουλέψει η γιατρός σου;

Είναι από τα πρώτα και πιο βασικά πράγματα στα οποία έχει επιμείνει η γιατρός μου, η κυρία Καλοφώνου, και γι’ αυτό τον λόγο είναι σε άμεση συνεργασία με τον ψυχίατρο που με παρακολουθεί. Η καλή ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επούλωση των εγκαυμάτων. Μου έχουν εξηγήσει πως το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο πάνω μας και πως αλληλοεπιδρά άμεσα με τα συναισθήματα και την ψυχολογία μας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, πως όταν ένας άνθρωπος θυμώσει ή νευριάσει το δέρμα κοκκινίζει αμέσως. Γι’ αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης της υγείας μου, να βρίσκομαι σε καλή ψυχολογική και ήρεμη συναισθηματική κατάσταση, γιατί έτσι βοηθάω το σώμα μου να λειτουργήσει καλύτερα και να επουλώσει πιο σωστά. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο όταν καθημερινά αντιμετωπίζω στον καθρέφτη μου μία εικόνα η οποία είναι άγνωστη προς εμένα και τρομακτική. Παλεύω ανάμεσα xxronh στη λογική και στα συναισθήματά μου και προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο δυνατό.

Σε λίγες ημέρες ξεκινάει η δίκη. Τι πιστεύεις θα είναι δικαίωση για σένα;

Είναι διαφορετικό πράγμα πώς αντιλαμβάνομαι προσωπικά τη λέξη «δικαίωση» και τι σημαίνει δικαίωση σύμφωνα με το κράτος δικαίου και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα μας.

Δικαίωση για μένα θα ήταν να επανέλθει η κατάσταση της υγείας μου στο στάδιο πριν από την επίθεση. Αυτό όμως ξέρουμε πως δεν μπορεί να συμβεί. Αντιθέτως, έχω να αντιμετωπίσω μια μόνιμη αναπηρία και αμέτρητα επώδυνα χειρουργεία, τα οποία θα διαρκέσουν χρόνια, χωρίς απαραίτητα να μου προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τη δικαίωση που περιμένω το δικαστήριο να μου δώσει, φυσικά είναι η μέγιστη ποινή για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς ελαφρυντικά. Όλα τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και του φακέλου της υπόθεσης οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση.

Στο δικαστήριο ο χρόνος θα γυρίσει πίσω, στην ημέρα που σου άλλαξε η ζωή. Είσαι έτοιμη να το αντιμετωπίσεις;

Εκείνη η μέρα ήταν... μια στιγμή για μια ζωή.

Η πορεία της ζωής μου άλλαξε για πάντα και, δυστυχώς, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Η κατάστασή μου δεν αντιστρέφεται, ούτε διορθώνεται. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα μπορούσα να έχω προετοιμαστεί κατάλληλα για κάτι τέτοιο. Είναι πρωτόγνωρο για μένα αλλά και για πολύ κόσμο που θα βρεθεί στη δικαστική αίθουσα.

Προσπαθώ να προετοιμαστώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Ελπίζω η ψυχραιμία και το ένστικτό μου να με βοηθήσουν και να είναι καλοί οδηγοί.

Υπάρχει αυτό το «Γιατί μου το έκανες;» στο οποίο περιμένεις απάντηση από τη δράστρια;

Δυστυχώς, αυτό είναι ένα ερώτημα που συνεχώς τριγυρνάει στο κεφάλι μου, όπως είμαι σίγουρη και σε πολύ κόσμο. Πιστεύω πως όποιος περιμένει απάντηση κατά τη διάρκεια της δικής, δυστυχώς θα απογοητευτεί. Πρώτον, γιατί αντικειμενικά δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την επίθεση και, δεύτερον, αν υπήρχε κάτι, θα είχε ειπωθεί ήδη από τη δράστρια. Αυτό για το οποίο είμαι σίγουρη και ξεκάθαρη είναι ότι δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν και πως αυτή η επίθεση στηρίχθηκε μόνο σε συναισθήματα ζήλιας, φθόνου και κακίας ενός προβληματικού, για την κοινωνία, ανθρώπου, ενός εγκληματία.

Ιωάννα, είσαι έτοιμη για τη δίκη;

Καταλαβαίνω πως η διαδικασία της δίκης θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο συναισθηματικά για εμένα και για τους δικούς μου ανθρώπους. Για εμένα είναι πολύ ξεκάθαρη η υπόθεση. Δέχτηκα μια τραγική επίθεση, με σκοπό να χάσω τη ζωή μου. Αυτό έγινε απόλυτα συνειδητά από τον θύτη μου, αλλά χωρίς κανέναν λόγο. Δεν υπάρχει τίποτα που να το δικαιολογεί, που να το στηρίζει, και γι’ αυτόν το λόγο περιμένω το δικαστήριο να εκδικάσει τη μέγιστη ποινή χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Είναι σημαντικό για μένα να έχω τη στήριξη του κόσμου. Και αισθάνομαι πως την έχω.

