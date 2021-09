Αθλητικά

US Open – Ραντουκάνου: το “φαινόμενο” σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Η 18χρονη Βρετανή που κατάφερε να φτάσει στον τελικό, ερχόμενη από τα προκριματικά, έχει εντυπωσιάσει την παγκόσμια τενιστική κοινότητα.

To «φαινόμενο» Έμα Ραντουκάνου, η 18χρονη Βρετανή με γονείς από Κίνα και Ρουμανία, απέκλεισε τα ξημερώματα τη Μαρία Σάκκαρη και θα είναι εκείνη που θα αγωνιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον τελικό του US Open απέναντι στη φίλη της, τη 19χρονη Καναδή, Λέιλα Φερνάντεζ, η οποία με τη σειρά της νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, με 7-6(3), 4-6, 6-4.

Η Ραντουκάνου, έχοντας ως ινδάλματα τις Σιμόνα Χάλεπ και Να Λι από τις δύο χώρες καταγωγής της, μετακόμισε στην Αγγλία με την οικογένειά της όταν ήταν δύο ετών και άρχισε να παίζει τένις στα πέντε της χρόνια.

Με την πρόκρισή της στον τελικό του US Open έφτασε πέντε... όρια:

1. Έγινε η νεότερη Βρετανίδα φιναλίστ σε κορυφαίο τουρνουά εδώ και 62 χρόνια.

2. Η πρώτη γυναίκα από τη Μ. Βρετανία που έφτασε σε μεγάλο τελικό σε 44 χρόνια.

3. Η πρώτη Βρετανίδα που έφτασε στον τελικό του US Open μετά από 53 χρόνια.

4. Έφτασε τις Παλμ Σίβερ (1978), Βένους Ουίλιαμς (1997) και Μπιάνκα Αντρέεσκου (2019) ως η τέταρτη παίκτρια που έπαιξε στον τελικό στο ντεμπούτο της στο US Open.

5. Παίζει στον πρώτο «τελικό εφήβων» από τότε που η 17χρονη Σερένα Ουίλιαμς νίκησε (6-3, 7-6) την 18χρονη Μαρτίνα Χίνγκις στο US Open του 1999.

Κι όλα αυτά παίζοντας στο δεύτερο τουρνουά γκραν σλαμ της καριέρας της και κάνοντας το ντεμπούτο της στο US Open, η Βρετανή -γεννημένη στο Τορόντο- από την έναρξη των προκριματικών έχει κερδίσει 18 συνεχόμενα σετ και έχει χάσει μόλις 27 γκέιμς στις έξι νίκες της στο κυρίως ταμπλό.

Η Ραντουκάνου έπαιξε το πρώτο της τουρνουά WTA στο χορτάρι του Νότιγχαμ τον Ιούνιο, ενώ στο ντεμπούτο της στο Γουίμπλεντον έφτασε στις «16».

«Πάντα είχα όνειρα να παίξω στα τουρνουά γκραν σλαμ, αλλά απλά δεν ήξερα πότε θα έρθουν» είπε η Ραντουκάνου, η οποία πριν από το Γουίμπλεντον ήταν στο Νο 388, τώρα είναι στο Νο 150 και τη Δευτέρα θα κάνει «άλμα» δεκάδων θέσεων.

