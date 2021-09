Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Όλα τα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα

Σε ισχύ θα τεθούν τα νέα πιο αυστηρά μέτρα από τις 13 Σεπτεμβρίου. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους, τους ταξιδιώτες, την εστίαση και τα γήπεδα.



Νέο τοπίο αναμένεται να δημιουργηθεί για τους ανεμβολίαστους από την προσεχή Δευτέρα, καθώς σε ισχύ θα τεθούν τα νέα πιο αυστηρά μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους κλειστούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας

"H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Περιφερειών και τη Δημοτική Αστυνομία, υλοποιούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα ελέγχων σε όλη την επικράτεια με αντικείμενο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών κανόνων που τίθενται σε ισχύ από 13.09.2021 έως 31.03.2022. Το πρόγραμμα εστιάζει, μεταξύ άλλων, και στην ορθή εφαρμογή των μέτρων προστασίας στους κλειστούς χώρους των επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφους, γυμναστήρια κ.α", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα μέτρα ανά είδος δραστηριότητας/πληθυσμιακή ομάδα:

1. Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε όλο τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα υποχρεούνται σε:

. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη. Ένα εργαστηριακό rapid test /εβδομάδα, που πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ/τεστ Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη.

2. Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές θα υποχρεούνται σε:

Δύο εργαστηριακά rapid tests / εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ/ τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη ή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θα ισχύσουν για την εκπαιδευτική κοινότητα.

3. Ανεμβολίαστοι μαθητές θα υποχρεούνται σε:

Δύο self tests / εβδομάδα που διατίθενται δωρεάν από το κράτος και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

4. Ανεμβολίαστοι φοιτητές θα υποχρεούνται σε:

Δύο εργαστηριακά rapid tests αντιγόνου / εβδομάδα που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του φοιτητή 10 ευρώ/τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται με την εφαρμογή covid free app από τις αρχές των πανεπιστημίων)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε κατόπιν πρότασης της ΕΑΔ οι φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας είναι υπόχρεοι εμβολιασμού.

5. Ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο και ΚΤΕΛ θα υποχρεούνται σε:

Ένα εργαστηριακό rapid test έως 48 ώρες πριν το ταξίδι για τους ενηλίκους και τους ανηλίκους 12-17 ετών.

Self test για τους ανηλίκους 5-12 ετών που πραγματοποιείται έως 48 ώρες πριν το ταξίδι αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του ταξιδιώτη 10 ευρώ /τεστ. Αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου και έλεγχο γνησιότητας με την εφαρμογή covid free app από τον ιδιώτη.

6. Κλειστοί χώροι εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης)

Λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) πελάτες. Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

7. Κλειστοί και ανοιχτοί χώροι γηπέδων

Λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

8. Κλειστοί χώροι θεάτρων, σινεμά, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) επισκέπτες και ανεμβολίαστους επισκέπτες που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

*Θα μπορούν βάσει νόμου να επιλέγουν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς χώροι με εμβολιασμένους και νοσήσαντες.

9. Κλειστά γυμναστήρια

Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση) και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

10. Όλοι οι υπόλοιποι κλειστοί χώροι εργασίας

Ο εργοδότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, αναλόγως της συχνότητας διάγνωσης που έχει οριστεί για την κατηγορία δραστηριότητας.

11. Χρήση Μάσκας για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, για τους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση.

12. Μεταφορές

Για τη μετακίνηση εκτός νομού τίθενται σε ισχύ τα κάτωθι:

Οι ανεμβολίαστοι ανήλικοι 12-17 ετών θα απαγορεύεται να μετακινηθούν με αεροπλάνο, πλοίο, τραίνο και ΚΤΕΛ, αν προηγουμένως δεν έχουν εργαστηριακό rapid test 48 ωρών. Αντίθετα, απλό self test απαιτείται για τους ανήλικους 5-12 ετών.

Οι ανεμβολίαστοι που ταξιδεύουν με τραίνο η ΚΤΕΛ θα απαιτείται μόνο η χρήση μάσκας.

Οι ανεμβολίαστοι που ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο, από 13 Σεπτεμβρίου δεν θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν rapid test στις δημόσιες δομές και τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ δωρεάν, αλλά θα υποχρεώνονται να πάνε σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, όπου το κόστος, θα είναι 10 ευρώ, με την η δαπάνη να βαρύνει τους ίδιους.