Μάρτινς: ο Σεμέδο θα επιστρέψει στην ομάδα

Όλοι στην ομάδα δεν αμφιβάλλαμε ποτέ για την αθωότητα του, δήλωσε ο προπονητής των πρωταθλητών. Τα τελευταία αγωνιστικά νέα για την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο.

Ο Πέδρο Μαρτίνς μίλησε σήμερα για πρώτη φορά σχετικά το μέλλον του Ρούμπεν Σεμέδο στον Ολυμπιακό, όπου μεταξύ άλλων τόνισε, ότι ο Πορτογάλος αμυντικός θα γυρίσει σύντομα στις προπονήσεις της ομάδας και πως πάντα όλοι πίστευαν στην αθωότητά του, μετά την καταγγελία της 17χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τον παίκτη και έναν ακόμη φίλο του.

«O Σεμέδο θα γυρίσει στις προπονήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τον περιμένουμε πολύ σύντομα και θα τον βοηθήσουμε να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρέπει να προσπαθήσει και να βοηθήσει τον εαυτό του και σαν επαγγελματίας να ενσωματωθεί στην ομάδα ώστε να υπερασπιστεί την εικόνα του Ολυμπιακού. Σαν παίκτης είναι εξαιρετικός και πολύ χρήσιμος για εμάς. Περιμένουμε να επιστρέψει, ποτέ δεν αμφιβάλλαμε για την αθωότητα του. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε τις αποφάσεις και τις απαντήσεις για το θέμα του», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιλώντας στην Nova.

Στο μεταξύ ο Πέδρο Μαρτίνς προετοιμάζει την ομάδα για την πρεμιέρα της Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης» και σήμερα ευτύχησε να έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς. Ο Γιαν Εμβιλά έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή του.

Αντίθετα αμφίβολοι παραμένουν οι Τόμας Βάτσλικ (ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας) και Γιώργος Μασούρας (του λείπουν προπονήσεις), που μάλλον θα μείνουν εκτός για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

