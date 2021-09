Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: πάνω από 2 δις ευρώ το τίμημα για το 49% των μετοχών

Πηγές της ΔΕΗ κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Ποιος αναδείχθηκε πλειοψηφών προσφέρων.

Πάνω από 2 δισ. ευρώ έφθασε το τίμημα για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ μετά την αποσφράγιση των προσφορών. Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά ύψους 2,116 εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, ενώ η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.

Πηγές της επιχείρησης έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, καθώς, η προσφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ ενώ πρόσθεταν πως με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (ο λόγος του χρέους προς τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθεί κάτω από το 3) ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι:

Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις.

Στο διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9 επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1 τρισ. Ευρώ.

Η προσφορά περιλαμβάνει καθαρό χρέος ύψους 804 εκατ. ευρώ.

