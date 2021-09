Κοινωνία

Προαστιακός: Ματαιώσεις δρομολογίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετ’ εμποδίων τα δρομολόγια του Προαστιακού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λόγω στάσης εργασίας.



"Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. υποχρεούται σε ματαίωση και τροποποίηση ορισμένων δρομολογίων της εξ αιτίας των δυο 4ωρων στάσεων εργασίας που ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (μηχανοδηγοί) και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ (προσωπικό κίνησης) για την διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Έτσι, τη Δευτέρα 13.09.2021, από 18:00 έως 22:00 στον Προαστιακό Αθήνας, και το Σάββατο 18.09.2021, από 16:30 έως 20:30 στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης καταργούνται τα κάτωθι δρομολόγια:

Δευτέρα 13.09.2021 - Στάση εργασίας 18:00 – 22:00

ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ : 1552-1557-1554-1559-1558-2533-2532-2537

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ :1224-1227-1226-1229-1228-1231-1230-1233-1232-1235-1234-1237

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ :2246-2247-2250-2251-2254-2255-2258-2259-2262-2263

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ : 2240-2245-2244-2249

ΡΕΝΤΗΣ-ΚΙΑΤΟ-ΑΙΓΙΟ : 308-309-310-311

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ :1320-1325-1322-1327-1324-1329-1326-2301-1328-2303-2300-2305-2302

Σάββατο 18.09.2021 - Στάση εργασίας 16:30 – 20:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 2593-2594-2597-2590-2596

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ : 591

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ: 86-85