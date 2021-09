Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στον Βόλο: Τα τσιπουράδικα εκπέμπουν “sos” (βίντεο)

Η πανδημία και τα διαδοχικά lockdown είναι η χαριστική βολή για δεκάδες μαγαζιά στον Βόλο. Τι είπαν επιχειρηματίες στον ΑΝΤ1.



Με λουκέτο φαίνεται ότι απειλούνται κάποια από τα περίφημα τσιπουράδικα, που αποτελούν παράδοση του Βόλου εδώ και δεκαετίες.



Οι συνθήκες της πανδημίας κατάφεραν ήδη σημαντικό πλήγμα στους επιχειρηματίες, που έχουν τώρα και τον πονοκέφαλο των ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα, όπως εξήγησαν στην δημοσιογράφο Φωτεινή Νάσσου, σε ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από τον Βόλο.

Στην αγκαλιά του Παγασητικού τα τσιπουράδικα του Βόλου αποτελούν μια ιστορία γεύσεων που ξεκινά στις αρχές του αιώνα. Είναι μέρος της ζωντανής παράδοσης της περιοχής που αγαπήθηκε από Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Τα διαδοχικά lockdown αλλά και τα κατά τόπους περιοριστικά μέτρα δεν άφησαν ανέγγιχτα ούτε τα ιστορικά αυτά καταστήματα.

Μόνο με εμβολιασμένους ή με όσους έχουν νοσήσει θα λειτουργήσουν τα νυχτερινά κέντρα και τα κλαμπ από την Δευτέρα, πολλά από τα οποία προγραμματίζουν να μην ανεβάσουν ρολά.

Η πανδημία είναι η χαριστική βολή για δεκάδες μαγαζιά στον Βόλο.



Κοινή διαπίστωση των επαγγελματιών στην Θεσσαλία είναι το γεγονός ότι η πανδημία αλλά και οι επικείμενες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία τον κλάδο που έχει πληγεί όσο κανένας άλλος.

Δείτε τι είπαν στον ΑΝΤ1 καταστηματάρχες του Βόλου:





