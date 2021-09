Life

“Αποστολή”: Τρόφιμα με κάρτα αγορών σε μονογονεϊκές οικογένειες

Μονογονεϊκές οικογένειες με την παροχή προπληρωμένης κάρτας προμήθειας φρέσκων τροφίμων στηρίζει η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του κύματος ανατιμήσεων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, μονογονεϊκές οικογένειες, με πολύ χαμηλό ή καθόλου εισόδημα, έλαβαν από τα κεντρικά γραφεία της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κάρτες αξίας €50 μηνιαίως με τις οποίες εξασφαλίζουν φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο για έξι μήνες. Επίσης σημαντικό είναι, ότι με τον τρόπο αυτό οι ωφελούμενες οικογένειες έχουν την επιλογή να προμηθεύονται το είδος των τροφίμων και στο χρόνο που τα χρειάζονται.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται ανελλιπώς από το 2013 χάριν της χρηματοδότησης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities(IOCC) και των Ελλήνων ομογενών Αμερικής που στηρίζουν το έργο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ από το 2012.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας ανέφερε ότι, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» γίνεται καθημερινά αποδέκτης αιτημάτων από οικογένειες που δεν μπορούν να προμηθευτούν ακόμη και τα βασικά είδη για τα παιδιά τους. Σε συνέχεια της δράσης μας GIVE FOR GREECE VIII για το 2021 με τον «IOCC», όπως είπε, αγκαλιάζουμε όλες αυτές τις οικογένειες, βάζοντας ως στόχο, να καλύψουμε βασικές διατροφικές ανάγκες. Στόχος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου είναι και σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία τα παιδιά να μη νιώσουν καμία δυσκολία».

