Κορονοϊός: rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Δείτε αναλυτικά τα σημεία σε όλη τη χώρα, όπου κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ θα διενεργούν τα τεστ

Σε 34 σημεία της επικράτειας θα βρίσκονται το Σάββατο οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ που θα πραγματοποιούν rapid test στον πληθυσμό.

Δ. Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, Λ. Δεκελείας 97, Δημαρχείο Ν. Φιλαδέλφειας, 09:00-15:00 Δ. Παπάγου - Χολαργού, Πλατεία Φανερωμένης, Χολαργός, 09:00-15:00 Δ. Γλυφάδας, δημοτικό parking απέναντι από το Δημαρχείο, 09:00-15:00 Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γυάλινο κτίριο, Κήπος της 'Αμμου, 09:00-14:00 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Πάτρα, Σκάλες Αγίου Νικολάου, 09:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, 08:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά γέφυρα Χαλκίδας, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-16:00 Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος, 08:00-14:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο Γ. Παυλίδης & Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδώνων 2, 09:00-17:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 08:00-16:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Ξάνθη, ΙΚΑ, Ανδρέου Δημητρίου 1, 10:00-15:00 Χώρος Εμποροπανήγυρη Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00 Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη & Υψηλάντου γωνία, 09:00-14:00 Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 10:00 Πλατεία Πυθαγόρα, Βαθύ, Σάμος, 10:00 Τρίκαλα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-11:00 Τρίκαλα, Ε' ΚΑΠΗ, 08:00-13:00 Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Δήμος Μακρακώμης Φθιώτιδας, κεντρική πλατεία, 09:00-13:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

