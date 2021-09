Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα πρόσωπα στην σειρά του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ακόμα τρία νέα πρόσωπα μπαίνουν στη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες». Ποιους ρόλους θα ενσαρκώσουν.



Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Τσίκλης και η Στέλλα Ψαρουδάκη μπαίνουν στη σειρά «Άγριες Μέλισσες» και θα ενσαρκώσουν την Αιμιλία Λειβαδά, τον Λευτέρη Μεγαρίτη και την Κορίνα Μεγαρίτη, αντίστοιχα.

Η περιγραφή των ρόλων:

Αιμιλία Λειβαδά (Μαρία Καλλιμάνη)

Αδερφή της Ζωής Μεγαρίτη. Διορίζεται με τη βοήθεια του καθεστώτος, ως νέα δασκάλα, στη θέση του Λάμπρου. Σκληρή, άκαμπτη, συντηρητική και πουριτανή ως το κόκαλο, κάνει δύσκολη τη ζωή της αδερφής της, αλλά και του χωριού με τη στάση της. Θαυμάζει και υπερασπίζεται τον Ακύλα, θεωρώντας τον πρότυπο ηθικής…

Λευτέρης Μεγαρίτης (Δημήτρης Τσίκλης)

Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και έχει συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα του, Ακύλα Μεγαρίτη. Μετά τη μετακόμισή τους στο Διαφάνι, ο πατέρας του φροντίζει να τον τοποθετήσει στο γραφείο του Νομάρχη στη Λάρισα. Εκεί αρχίζει να ασχολείται με τα πολιτιστικά, με το «άρτος και θεάματα», προσπαθώντας να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών του πατέρα του. Η γνωριμία του με τη Δρόσω θα είναι καταλυτική για τη μετέπειτα πορεία του…

Κορίνα Μεγαρίτη (Στέλλα Ψαρουδάκη)

Λατρεύει τον πατέρα της, Ακύλα, και είναι έτοιμη να ακολουθήσει τις εντολές του και τα όνειρά του για το μέλλον της. Είναι πολύ ερωτευμένη με τον Μελέτη και θαυμάζει την απλότητα, αλλά και την ευθύτητά του. Είναι έτοιμη να τον αρραβωνιαστεί. Η μετακόμισή της στο Διαφάνι τη γεμίζει όνειρα για την κοινή ζωή τους. Σύντομα, όμως, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το παρελθόν του. Η επιστροφή της Πηνελόπης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια το ένοχο μυστικό τους…