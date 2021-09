Οικονομία

Θεσσαλονίκη - Κικίλιας: Το λιμάνι θα είναι home port και hub για την κρουαζιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα είχε ο υπουργός στη Θεσσαλονίκη.



Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι αποφάσισε να ξεκινήσει τις επαφές του ως Υπουργός Τουρισμού από την Κεντρική Μακεδονία, ευχαρίστησε τον κ. Τζιτζικώστα για την πολύ ισχυρή συνεργασία που στόχο έχει την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και της τουριστικής εμπειρίας στη Μακεδονία.

Ο κ. Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα είναι home port και hub για τον τουρισμό κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχύσει με νέα εργαλεία την κρουαζιέρα στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της οποίας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «οι τουρίστες και οι επισκέπτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα εξαιρετικά ξενοδοχεία της Περιφέρειας, να γευτούν τις ιδιαίτερες γεύσεις από την πρωτογενή παραγωγή που ξεκινάει από εδώ και επίσης να αναπτυχθούν ειδικές μορφές του τουρισμού, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός, οι δρόμοι του κρασιού, ο ιαματικός τουρισμός», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί νέα ώθηση στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Υπουργός Τουρισμού ανήγγειλε ότι κεντρικά, μέσω του ΕΟΤ και σε συνεργασία με την Περιφέρεια, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το οποίο πάντα είναι δύσκολο για τον τουρισμό, θα περάσει το μήνυμα σε όλες τις αγορές για τις εκπληκτικές ομορφιές της Μακεδονίας και τον εξαιρετικό τουρισμό που προσφέρει.

Στόχος είναι αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν να επισκεφθούν προορισμούς να την προτιμήσουν έναντι άλλων χωρών και έτσι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομία μας, την κοινωνία μας, τους ανθρώπους μας, τη μέση ελληνική οικογένεια. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται όχι μόνο σε ποσότητα, κυρίως σε ποιότητα και σε έσοδα, και να δίνει νέες θέσεις εργασίας. Προφανώς δεν μιλάμε μόνο για το αμιγές κομμάτι των καλοκαιρινών προορισμών και αυτών των 50 ή 60 ημερών που όλοι χαιρόμαστε τη θάλασσα, τον ήλιο και αυτή την ευλογία που έχει η χώρα μας», τόνισε κλείνοντας ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζικώστας καλωσόρισε τον κ. Κικίλια στην πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε αφίξεις τουριστών τα τελευταία τρία χρόνια, ευχαριστώντας τον για την εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την προηγούμενη ιδιότητα του Υπουργού Υγείας.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπενθύμισε ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, «ο κ. Κικίλιας έσπευσε μαζί με όλο το μηχανισμό του Υπουργείου Υγείας και χάρη στις γρήγορες αποφάσεις που ελήφθησαν και τις σωστές επιλογές που έγιναν, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και δώσαμε μαζί τη δύσκολη μάχη να κρατήσουμε όσο χαμηλότερα γινόταν τα κρούσματα και την πανδημία στην περιοχή μας».

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έκανε αναφορά στο «κλίμα συναντίληψης και καλής συνεργασίας το οποίο το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί προκειμένου τη νέα χρονιά και έχοντας αφήσει ελπίζουμε πίσω μας την πανδημία του κορονοϊού, να μπορέσουμε και πάλι να επιστρέψουμε στα επίπεδα που ήμασταν το 2019 προ του κορονοϊού», ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια επενδύει στον εναλλακτικό τουρισμό και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

«Συζητήσαμε με τον Βασίλη Κικίλια για την κατάλληλη προετοιμασία, έτσι ώστε σε όλες τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις να προβάλλουμε την Ελλάδα και φυσικά την Κεντρική Μακεδονία ως ένα κορυφαίο τουριστικό προορισμό για το 2022, όπως επίσης και για την ενίσχυση διάφορων μορφών τουρισμού που μέχρι σήμερα δεν είχαν αξιοποιηθεί επαρκώς, όπως είναι ο τουρισμός κρουαζιέρας, ο ιατρικός τουρισμός και ο ιαματικός τουρισμός», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας αφιερωμένος στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας

Μάρτινς: ο Σεμέδο θα επιστρέψει στην ομάδα