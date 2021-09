Οικονομία

Πέθανε ο Γιώργος Αρώνης

Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες τραπεζίτες και τον τελευταίο χρόνο πρόεδρος του Δ.Σ του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών.



Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Αρώνης, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες τραπεζίτες και τον τελευταίο χρόνο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλο».

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά και ήταν κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ABN Amro, ενώ το 1999, μετακινήθηκε στην Εθνική Τράπεζα και το 2002 ανέλαβε επικεφαλής λιανικής τραπεζικής.Το 2004 εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank και ήταν αυτός που ανέλαβε την ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της τραπεζικής λιανικής.

Εξελίχθηκε γρήγορα και το 2008 ανέλαβε γενικός διευθυντής ενώ το 2017, στο πλαίσιο της σημαντικής διοικητικής αναδόμησης της Alpha Bank, ορίστηκε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Το 2018 είχε θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ωστόσο τον Νοέμβριο λίγο πριν την εκλογή του νέου επικεφαλής της τράπεζας απέσυρε την υποψηφιότητα και υπηρέτησε ως σύμβουλος της νέας διοίκησης. Στο τέλος του 2019 ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την τράπεζα.

