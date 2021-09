Κόσμος

Κορονοϊός – Γαλλία: έρευνα σε βάρος της πρώην υπουργού Υγεία για τη διαχείριση της πανδημίας

Η υπόθεση ερευνάται από το ειδικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας που εξετάζει τυχόν ποινικές ευθύνες των υπουργών.

Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της πρώην υπουργού Υγείας της Γαλλίας Ανιές Μπουζέν ξεκίνησαν οι γαλλικές δικαστικές αρχές, με αντικείμενο τους χειρισμούς της για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για μία από τις πρώτες υποθέσεις σε όλον τον κόσμο όπου ένας υψηλόβαθμος κρατικός αξιωματούχος θεωρείται υπόλογος για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πανδημία.

Η Μπουζέν ήταν υπουργός Υγείας από τον Μάιο του 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Παραιτήθηκε, στην αρχή της πανδημίας, για να διεκδικήσει την εκλογή της στον δήμο του Παρισιού αλλά ηττήθηκε και στις αρχές Ιανουαρίου διορίστηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η υπόθεση ερευνάται από το ειδικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας που εξετάζει τυχόν ποινικές ευθύνες των υπουργών. Στην καρδιά της έρευνας είναι τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σε πολλές χώρες: ήταν η κυβέρνηση επαρκώς προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει την πανδημία; Και οι αλλεπάλληλες αλλαγές στην πολιτική της, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μάσκας, αντικατόπτριζαν την εξέλιξη των επιστημονικών δεδομένων ή ήταν ένδειξη πολιτικής ανεπάρκειας;

Η προκαταρκτική έρευνα είναι απλώς ένα πρώτο βήμα. Οι δικαστές θα αποφασίσουν αν θα δώσουν συνέχεια στην υπόθεση ή θα την βάλουν στο αρχείο. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ο διάδοχος της Μπουζέν στο υπουργείο, ο Ολιβιέ Βεράν.

