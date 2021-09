Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Ο Μητσοτάκης στο γήπεδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τυφλών (εικόνες)

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της ομάδας επί ελληνικού εδάφους, καθώς η ελληνική αποστολή αναχωρεί για την Τσεχία.

Το γήπεδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Τυφλών, στη Μίκρα, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί το ίδιο γήπεδο το 2019 και είχε υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Σήμερα το γήπεδο διαθέτει καινούργιο χλοοτάπητα και οι κερκίδες έχουν επισκευαστεί και αναβαθμιστεί.

Τα μέλη της ομάδας ευχαρίστησαν τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψη και τη στήριξη που τους παρέχει. Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση της ομάδας επί ελληνικού εδάφους, καθώς η ελληνική αποστολή αναχωρεί για την Τσεχία, όπου θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τυφλών.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που επισκέπτομαι και πάλι αυτό τον χώρο. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που τον είχα επισκεφτεί είχα ενοχληθεί από την ποιότητα του γηπέδου, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για άτομα με προβλήματα στην όραση που καταβάλλουν μία εκπληκτική προσπάθεια να αθληθούν και να παίξουν ποδόσφαιρο», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Αναλάβαμε τότε, διακριτικά, την δέσμευση να λύσουμε το θέμα αυτό και χαίρομαι που σήμερα επισκέπτομαι και πάλι το γήπεδο αυτό, το βλέπω σε εξαιρετική κατάσταση και νομίζω ότι προσθέσαμε μια μικρή ψηφίδα ακόμα στις αθλητικές υποδομές της Καλαμαριάς, που νομίζω, όμως, ότι είχε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό πρόσημο».

Παράλληλα αναφέρθηκε στη συνολικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία και σημείωσε: «Πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκα και τους Παραολυμπιονίκες μας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε μια συνολική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία και βέβαια θα είμαστε σε θέση -μέσα στον επόμενο μήνα- να εξαγγείλουμε και το μεγάλο αθλητικό κέντρο για τους Παραολυμπιονίκες μας, το οποίο θα γίνει στην Ανατολική Αττική, έτσι ώστε και οι πρωταθλητές μας, επιτέλους, να αποκτήσουν τις υποδομές που τους αξίζουν».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «για πρώτη φορά η χώρα έχει μία εθνική στρατηγική για την αναπηρία, υπό την αιγίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ώστε να μπορούμε να έχουμε συνεκτικές πολιτικές και να μην είναι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε αποσπασματικές». Πρόσθεσε πως «ειδικά για τα άτομα με προβλήματα όρασης έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε, αλλά πρώτα απ' όλα εσείς μας υποδεικνύετε τα προβλήματα και εμείς ανταποκρινόμαστε».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους χορηγούς, τον Δήμο Καλαμαριάς και όσους στήριξαν και στηρίζουν ενεργά την ομάδα, ενώ οι διεθνείς από την πλευρά τους του δώρισαν μια φανέλα της Εθνικής και μια μπάλα ποδοσφαίρου με τις υπογραφές τους. «Δίνετε έναν αγώνα τον οποίο μόνο και μόνο για να τον φανταστεί κάποιος, εγώ την προηγούμενη φορά έβαλα ένα κάλυμμα στα μάτια και εκεί, νομίζω, ότι κατάλαβα τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο κάνετε. Το σημαντικό είναι ότι δεν το βάζετε κάτω, κάνετε κάτι το οποίο το αγαπάτε, αθλείστε. Στέλνετε ένα μήνυμα ότι αν εσείς, με αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να αθλείστε, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν μπορεί να αθληθεί», είπε ο πρωθυπουργός.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Τυφλών, υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Παναγιώτη Στεφανίδη, αποτελείται από τον Γιώργο Αμπατζή, τον Πασχάλη Αμπατζή, τον Παρασκευά Αμπατζή, τον Δημήτρη Φειμόγλου, τον Χρήστο Εγγλέζο, τον Νικόλαο Γκαγκούλη, τον Δήμο Ζαχάρο, τον Χαράλαμπο Τοκατλίδη, τον Γιάννη Παπανικολάου, τον Στράτο Εγγλέζο, τον Θεόδωρο Σιώτα και τη Συνοδό Κατερίνα Γκάγκου.

Πέρα από τα μέλη της Εθνικής Ομάδας, στο γήπεδο της Μίκρας υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Χρήστος Καλούδης, η πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Ιωάννα Καρυοφύλλη, ο πρόεδρος των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης Τριαντάφυλλος Πετρόγλου και οι κ. Θεοφάνης Γεννάτος και Στυλιανός Αργυράκης, οι χορηγοί των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης του χλοοτάπητα και των κερκίδων.

