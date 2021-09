Κοινωνία

Κορονοϊός - Μετακινήσεις: Τι αλλάζει σε αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ από Δευτέρα

Νέο καθεστώς μετακινήσεων προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς. Τι ισχύει από 13 Σεπτεμβρίου.



Νέο καθεστώς μετακινήσεων προς όλους τους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ θα ισχύσει από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα, η επιβίβαση ανεμβολίαστων επιβατών ηλικίας 12 ετών και άνω στα αεροπλάνα, τρένα και ΚΤΕΛ, επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες ιατρούς και φαρμακεία με δαπάνη του ταξιδιώτη έναντι 10 ευρώ το τεστ, και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης η οποία εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου. Ο έλεγχος γνησιότητας τους πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «covid free app» σε συνδυασμό με έλεγχο ταυτοπροσωπίας από τον ιδιώτη.

Οι ανήλικοι από 4 έως και 11 ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν από το κράτος ή αγοράζεται από φαρμακεία και πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον προορισμό τους.

Εξαιρούνται της ως άνω υποχρέωσης διάγνωσης με εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή rapid test) όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Με εμβολιασμένους εξομοιώνονται και όσοι επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή η βεβαίωση νόσησης ή αρνητικού τεστ, ο επιβάτης δεν μπορεί να ταξιδέψει με το μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλες οι υπόλοιπες κυρώσεις της νομοθεσίας για τη μη συμμόρφωση σε μέτρα δημόσιας υγείας.

