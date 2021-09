Οικονομία

Σταϊκούρας για αναβάθμιση από “Scope Ratings”: “Ψήφος” εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Επισημαίνει ότι η αναβάθμιση, αποτελεί απόρροια, αλλά και επιστέγασμα της σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής δουλειάς.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωση του για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης “Scope Ratings”, αναφέρει ότι η χώρα μας τοποθετήθηκε ένα “σκαλοπάτι” μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

Κάνει λόγο για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και «ψήφο» εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, απόρροια, αλλά και επιστέγασμα της σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής δουλειάς που καταβάλλει τα τελευταία δύο, και πλέον, έτη το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η Κυβέρνηση.

Αναλυτικά η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα:

O οίκος αξιολόγησης “Scope Ratings” προχώρησε, σήμερα, στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε “ΒΒ+”, από “ΒΒ” προηγουμένως, θέτοντας τη χώρα μας ένα “σκαλοπάτι” μακριά από την επενδυτική βαθμίδα.

Είναι η τρίτη φορά που διεθνής οίκος αξιολόγησης αναβαθμίζει, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και των συνθηκών υψηλής αβεβαιότητας που αυτή έχει προκαλέσει παγκοσμίως, το αξιόχρεο της χώρας μας, δίνοντας ακόμα μία “ψήφο” εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στις προοπτικές της.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα θετικών εξελίξεων και βελτίωσης οικονομικών δεικτών το τελευταίο διάστημα.

Αυτό συνιστά απόρροια, αλλά και επιστέγασμα της σκληρής, μεθοδικής και αποτελεσματικής δουλειάς που καταβάλλει τα τελευταία δύο, και πλέον, έτη το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η Κυβέρνηση, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που διέπονται από οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Πολιτικές που, μεταξύ άλλων, οδήγησαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 16,2% το Β΄ τρίμηνο του 2021, στη μείωση των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών κατά περίπου 46 δισ. ευρώ την τελευταία διετία, στην αύξηση της απασχόλησης κατά 2,8% το Β’ τρίμηνο του έτους, στη διαρκή βελτίωση δεικτών, όπως είναι το οικονομικό κλίμα, η μεταποίηση και η οικοδομική δραστηριότητα, καθώς και στην επιτυχημένη πρόσφατη ταυτόχρονη έκδοση 5ετούς και 30ετούς ομολόγου.

Η διορατική εκδοτική πολιτική και η συνετή διαχείριση του “Ταμείου” της χώρας τα τελευταία χρόνια, ακόμα και μέσα στην πολυκύμαντη περίοδο της υγειονομικής κρίσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα, υπερβαίνοντας τα 40 δισ. ευρώ αυτή την περίοδο.

Το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει, και θα συνεχίσει, να εργάζεται, με αμείωτη ένταση, σχέδιο, υπευθυνότητα, όραμα και αποφασιστικότητα, με στόχο η χώρα μας να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, και από τους επιλέξιμους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης, το συντομότερο δυνατό και να πορευτεί δυναμικά στη μετα-κορονοϊό εποχή, πάνω στις στέρεες βάσεις μιας ισχυρής, παραγωγικής, ανθεκτικής, πράσινης και ψηφιακής οικονομίας, τις οποίες μεθοδικά χτίζουμε.

