Ιταλία: φονική κακοκαιρία στην Σικελία (εικόνες)

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από την Παντελερία.

Δυο νεκρούς και εννέα τραυματίες προκάλεσε χθες το βραδυ γύρω στις 19.30 τοπική ώρα ανεμοστρόβιλος στο μικρό νησί Παντελερία, νότια της Σικελίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία έχασαν τη ζωή τους ένας πυροσβέστης 47 ετών και ένας συνταξιούχος 86 ετών.

Τέσσερις τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η τρομερή ισχύς του ανέμου πέταξε τους ανθρώπους αυτούς έξω από τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν.

Οι κάτοικοι του νησιού δήλωσαν ότι πρόκειται για ένας πρωτοφανές, ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Σικελία με ελικόπτερο και μέχρι τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σημαντικές υλικές ζημιές σε πολλά σπίτια, όπου καταστράφηκαν στέγες, και μέρος εσωτερικών χώρων.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε τουλάχιστον δέκα αυτοκίνητα.

