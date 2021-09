Κοινωνία

Κορονοϊός - Ηγούμενος Εφραίμ: έγινε θαύμα και γύρισα στη ζωή (βίντεο)

Τι είπε για την μάχη που έδωσε στην ΜΕΘ και το εμβόλιο που έκανε πριν από λίγες ημέες. Γιατί κατακεραυνώνει τους αρνητές του κορονοϊού και του εμβολίου. Τι λέει για τους γιατρούς.

Για τη σκληρή μάχη που έδωσε επί δύο μήνες μέσα στο νοσοκομείο με τον κορονοϊό μίλησε σε κυπριακό κανάλι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, Εφραίμ.

Όπως είπε, είδε τον θάνατο κατά πρόσωπο, ενώ ευχαρίστησε τον Θεό που επανήλθε στη ζωή.

Ο γέροντας τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού και δήλωσε ότι εμβολιάστηκε και ο ίδιος.

Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου νοσηλεύθηκε επί δύο μήνες και εν συνεχεία εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης για ακόμη δύο μήνες. Σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο για να επιστρέψει στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος.

«Ευχαριστώ το Θεό που έκανε κάποιο θαύμα, γιατί πρόκειται περί θαύματος μεγάλου, το ότι επανήλθα στη ζωή. Συνάντησα τον θάνατο κατάφατσα, και μου είπε, φαίνεται, "δεν σε θέλω", και επέστρεψα πίσω. Οι γιατροί διερωτώνται πώς επανήλθα στη ζωή. Αλλά ο Θεός έτσι ήθελε φαίνεται, για να μου δώσει χρόνο να μετανοήσω, να δω τη ζωή μου και να πορευθώ καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε ότι αν είχε καθυστερήσει να μπει στο νοσοκομείο μία ή δύο ημέρες, θα είχε πεθάνει.

«Είναι μια οργή του Θεού, ένα σημείο των καιρών» δήλωσε για τον κορονοϊό ο γέροντας Εφραίμ και στέλνοντας μήνυμα προς όλους είπε «Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Εγώ ήμουν ανεμβολίαστος, δυστυχώς. Είχα στο πρόγραμμα να το κάνω, αλλά για διάφορους λόγους δεν το έκανα εκείνη τη στιγμή».

Ο ηγούμενος Εφραίμ ξεκαθάρισε ότι πλέον είναι εμβολιασμένος. Όπως είπε, έκανε το εμβόλιο τρεις μήνες μετά τη νόσησή του.

Ερωτηθείς για θεωρίες που αναπτύσσονται σε ορισμένους παρεκκλησιαστικούς κύκλους με αφορμή την πανδημία, δήλωσε πως «η Εκκλησία δεν απορρίπτει την Επιστήμη» και έφερε παραδείγματα Αγίων που νοσηλεύτηκαν ή ακόμη και χρειάστηκε να εγχειριστούν και να δεχθούν ιατρική περίθαλψη, τονίζοντας «χαιρόμαστε που έχουμε επιστήμονες- ανθρώπους του Θεού».

«Δεν είναι σωστό να ταυτίζεται το εμβόλιο που είναι μια καθαρά φυσική πράξη, με την μεταφυσική ή τη θεολογία. Όπως δεχόμαστε ιατρική περίθαλψη για το στομάχι μας, δεχόμαστε ιατρική συμπαράσταση και κάλυψη και για αυτό το φαινόμενο της πανδημίας, που είναι πολύ σοβαρό», υπογράμμισε.

Ο ηγούμενος Εφραίμ τάχθηκε κατά των αρνητών ιερέων, σημειώνοντας ότι καλύτερο είναι να κρατήσουν την άποψή τους για τον εαυτό τους και να μην προπαγανδίζουν, επιτρέποντας στους ανθρώπους να αποφασίσουν εκείνο που νομίζουν σωστό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πάντα πρέπει να ακούμε τους επαΐοντες».

