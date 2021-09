Αθλητικά

Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Πανελλήνιο ρεκόρ στην Ιταλία

Ακόμη μια εξαιρετική απόδοση από την αθλήτρια μας, στο πλαίσιο της International Swimming League.

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα σε 25άρα πισίνα σημείωσε η Αννα Ντουντουνάκη στη Νάπολη, κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας του 5ου φετινού αγώνα της International Swimming League.

Αν και τερμάτισε όγδοη με 2:10.34, η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατέρριψε ένα ρεκόρ 18 χρόνων, το οποίο κρατούσε η Βάσω Αγγελοπούλου με 2:10.86, από τις 30 Νοεμβρίου 2003 στο Βόλο.

Η Ντουντουνάκη μετείχε επίσης στα 50μ. πεταλούδα, όπου κατετάγη έκτη με 25.66. Από την πλευρά του, ο Απόστολος Χρήστου ήταν 4ος στα 100μ. ύπτιο με 50.79. Οι δύο τους αγωνίστηκαν και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed, με τη δεύτερη ομάδα των LA Current, που τερμάτισε έβδομη. Ο Χρήστου κάλυψε το 100άρι του υπτίου σε 50.78, ενώ η Ντουντουνάκη έκανε ενδιάμεσο split στο 100άρις της πεταλούδας 57.49.

Ο Ανδρέας Βαζαίος, που αγωνίζεται με το σκουφάκι των DC Trident, πήρε αρχικά την πέμπτη θέση στα 100μ. μικτή ατομική με 52.17. Στη συνέχεια η ομάδα του επέλεξε, αντί για τα 200μ. πεταλούδα, να τον ρίξει στα 400μ. μικτή ατομική, όπου ο αθλητής του Αλέξανδρου Νικολόπουλου σημείωσε μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 4:06.68 και κατετάγη 4ος, συγκεντρώνοντας όμως τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία στο αγώνισμα (πίσω από τον νικητή, Αλμπέρτο Ρατσέτι), στο οποίο βαθμολογούνται και τα ενδιάμεσα περάσματα στα 100μ. και στα 200μ. (ο Βαζαίος ήταν πρώτος στα μισά της κούρσας).

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νικητές τους Toronto Titans, που συγκέντρωσαν 536 βαθμούς. Οι LA Current των Χρήστου και Ντουντουνάκη πήραν τη δεύτερη θέση με 452,5 βαθμούς, μπροστά από τους DC Trident του Βαζαίου (416,5β.), ενώ τέταρτη έμεινε η Iron.

