ΔΕΘ - Μητσοτάκης: τα μέτρα για την μεσαία τάξη και τους νέους

"Κλελιδωσε' η δέσμη των μέτρων μείωσης φόρων και στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών, έναντι και του κύματος ανατιμήσεων.

Με σαφή αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο, εκπλήξεις ακόμη και ως προς την χωροταξία των παρισταμένων στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά και με το σύνθημα «Η Ελλάδα αλλάζει», αναμένεται απόψε η καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες το κέντρο βάρους της πρωθυπουργικής ομιλίας είναι εστιασμένο στους νέους, κάτι, που σύμφωνα με πληροφορίες θα αποτυπωθεί και στο σκηνικό, που θα στηθεί στο Βελλίδειο, μιας και στις πρώτες δύο γραμμές καθισμάτων θα βρίσκονται νέοι και όχι ως είθισται, υπουργοί και λοιπά κυβερνητικά στελέχη.

Βασικοί άξονες της αποψινής πρωθυπουργικής παρέμβασης αποτελούν τα οικονομικά μέτρα για την φορολόγηση και την εργασία, οι πρόνοιες ειδικού χαρακτήρα για τους νέους, αλλά και όλους όσοι θα πληγούν από το κύμα ανατιμήσεων σε ενέργεια, καύσιμα, και αγαθά πρώτης ανάγκης, καθώς και οι παρεμβάσεις σε υποδομές και όχι μόνον στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρειο Ελλάδα εν γένει.

Είναι σαφές πως εν αντιθέσει με την περσινή ΔΕΘ, όπου η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν εστιασμένη στα ελληνοτουρκικά και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα προτάγματα της εφετινής είναι η Οικονομία, η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις. Εν είδει συνοπτικής ανασκόπησης, μάλιστα, ο πρωθυπουργός θα υπενθυμίσει ότι αν και η κυβέρνηση του διαχειρίζονταν κρίσεις τους 19 από τους 26 συνολικά μήνες της έως τώρα διακυβέρνησης, «ο απολογισμός είναι θετικός. Η ανάπτυξη θα κινηθεί αρκετά πάνω από το 3,6%, που ήταν η αρχική πρόβλεψη για το 2021».

Εξάλλου, στο κυβερνητικό επιτελείο δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για τον δείκτη της απασχόλησης εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. «Στη διάρκεια της πανδημίας όχι μόνο δεν είχαμε λουκέτα κι απολύσεις αλλά τον Ιούνιο του 2019 είχαμε 3.909.738 θέσεις απασχόλησης, ενώ τον Ιούνιο του 2021 είχαμε 3.981.468 θέσεις. Δηλαδή επιπλέον 71.730 νέες θέσεις από την εποχή προ πανδημίας. Επίσης έχουμε σήμερα 46.000 επιχειρήσεις περισσότερες ενώ οι καταθέσεις είναι κατά 34 δισ. ευρώ περισσότερες εκ των οποίων τα 19 δισ. ευρώ είναι από νοικοκυριά», αναμένεται να σημειώσει ο πρωθυπουργός, για να συμπεράνει πως «αυτή η θετική πορεία δημιουργεί τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο» για τις παρεμβάσεις, που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση.

Περιγράφοντας, μάλιστα, τις εν λόγω παρεμβάσεις, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει πως αυτές δεν είναι αποσπασματικές, αλλά συνθέτουν μία ολοκληρωμένη παρέμβαση με σαφή στόχευση: «παράλληλα με την ενίσχυση κάποιων στρωμάτων, ως μέρισμα από τη θετική πορεία της οικονομίας, συνδέονται με ακόμη πιο δυναμική ανάπτυξη βοηθώντας τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους και τις επιχειρήσεις αφενός στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους και αφετέρου δημιουργώντας κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης, ώστε να μειωθεί κι άλλο η ανεργία. Κίνητρα υπάρχουν, επίσης, για επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν νέες δουλειές. Κεντρικός στόχος και η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας με περισσότερο πράσινο πρόσημο και εξωστρεφή προσανατολισμό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, που ούτως ή άλλως αποτελούν μία από τις βασικές στοχεύσεις της κυβερνητικής του πρακτικής και ειδικότερα τη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, που θα διαπερνά όλους τους κλάδους και όχι μόνον κάποιες μεμονωμένες περιοχές. Μεταρρυθμίσεις, όπως θα επισημάνει ο πρωθυπουργός στο ΕΣΥ, την Δικαιοσύνη, αλλά και στο πεδίο της ψηφιοποίησης του Κράτους. «Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον που παράλληλα με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τις επενδύσεις, που ετοιμάζονται και τις μεταρρυθμίσεις, θα αλλάξουν τη χώρα», πρόκειται να υπογραμμίσει ο κ. Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα και όπως προαναφέρθηκε, ειδικό κεφάλαιο στην αποψινή πρωθυπουργική ομιλία θα είναι οι νέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτήν θα περιληφθούν ειδικά μέτρα ενίσχυσης των νέων, ώστε να διευρυνθούν οι ευκαιρίες για απασχόληση, αλλά και να ενισχυθεί η πρόσβαση τους στην γνώση και τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Επιπλέον, ανάμεσα στα οικονομικά μέτρα για τους φόρους και την εργασία θα υπάρχει και ειδικό πακέτο μέτρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, καθώς και μέτρα για τις ανατιμήσεις, που αναμένονται μέσω παρεμβάσεων σε ΦΠΑ και λογαριασμούς, που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται κατά πληροφορίες να ανακοινώσει την δρομολόγηση νέων έργων για την Βόρειο Ελλάδα. Για την Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αναμένεται να αναφερθεί σε 5 έργα στους τομείς της Υγείας, των αστικών αναπλάσεων, του αθλητισμού καθώς και της επιχειρηματικότητας.

