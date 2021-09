Κοινωνία

Κορονοϊός – Πλοία: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις από Δευτέρα

Όλες οι αλλαγές από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Τι ισχύει για ενήλικους επιβάτες και ανήλικους. Αναλυτικλα όλα τα μέτρα.



Από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, η επιβίβαση ενήλικων επιβατών και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα πλοία, τα θαλάσσια ταξί και τις λάντζες για μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες:

Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή

Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, ή

Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά.

Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.

Οι ανήλικοι επιβάτες από 5 έως και 11 ετών δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως 2) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου (δωρεάν διάθεση). Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής https://www.ynanp.gr/el/ καθώς και στην ιστοσελίδα https://sea.travel.gov.gr/

