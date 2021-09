Κοινωνία

ΔΕΘ: “Φρούριο” η Θεσσαλονίκη - Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Πάνω από 5.500 αστυνομικοί περιφρουρούν τους χώρους της ΔΕΘ, ενώ από αέρος θα συνδράμουν ελικόπτερο ακόμα και drone.



Απόρθητο "φρούριο" θυμίζει το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, για τα εγκαίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κιγκλιδώματά τοποθετούνται γύρω από την ΔΕΘ, οι δρόμοι θα κλείσουν σταδιακά, ενώ ήδη από χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Ήδη από σήμερα τέθηκαν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ περισσότεροι από 5.500 αστυνομικοί θα περιφρουρούν τους χώρους της ΔΕΘ, ενώ από αέρος θα συνδράμουν ελικόπτερο ακόμα και drone.

Σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σε κλοιό διαδηλωτών καθώς είναι προγραμματισμένες τέσσερις συγκεντρώσεις. Αντιεμβολιαστές θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο, ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα στο άγαλμα του Βενιζέλου, το ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΘ και αντιεξουσιαστές στην Καμάρα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη

Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης εν όψει της έναρξης λειτουργίας της 85ης ΔΕΘ, των εκδηλώσεων και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης.

Έτσι, στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α. Από την 06.00 ώρα της Παρασκευής (10-09-2021) μέχρι και την 18.00 ώρα της Κυριακής (12-09-2021) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγ. Δημητρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Αγ.Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.

Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Μ. Ανδρόνικου, από Πλατεία Ηλεκτρικής Εταιρείας μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγίου Δημητρίου.

β. Από την 14.00 ώρα της Πέμπτης (09-09-2021) μέχρι και την 18.00 ώρα της Κυριακής (12-09-2021) δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

26 ης Οκτωβρίου, από Ανδρέου Γεωργίου μέχρι Πήγασου, ρεύμα προς έξοδο πόλης.

Οκτωβρίου, από Ανδρέου Γεωργίου μέχρι Πήγασου, ρεύμα προς έξοδο πόλης. Ερμιόνης, από 26 ης Οκτωβρίου μέχρι Ανδρέου Γεωργίου.

Οκτωβρίου μέχρι Ανδρέου Γεωργίου. Ανδρέου Γεωργίου, από Πήγασου μέχρι 26ης Οκτωβρίου.

γ. Σάββατο (11-09-2021), από ώρα 15.00 σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ.Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.

Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.

Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας , από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

Π.Μελά , καθ’ όλο το μήκος της.

Βενιζέλου , καθ’ όλο το μήκος της.

δ. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ.Αλεξάνδρου.

Παρακαλούνται οι κύριοι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Από ώρα 15.00 του Σαββάτου (11-09-2021) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: τα μέτρα για την μεσαία τάξη και τους νέους

Κολύμβηση - Ντουντουνάκη: Πανελλήνιο ρεκόρ στην Ιταλία

11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που πάγωσε η ανθρωπότητα