Βόλος: ανεμβολίαστοι πελάτες “έβαλαν λουκέτο” σε μπαρ

Πέρα από το “σφράγισμα”, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε επιχείρηση και θαμώνες, ενώ συνελήφθη ένα άτομο.

Για επτά ημέρες κλείνει μπαρ στον Βόλο, μετά απο απόφαση των Αρχών.

Προηγήθηκε η καταγραφή παράβασης, καθώς σκατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν σε εσωτερικό του χώρο δύο ανεμβολίαστοι πελάτες.

Παράλληλα, συνελήφθη η 35χρονη υπεύθυνη του καταστήματος.

Στην επιχείριση του Βόλου επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Στους δύο ανεμβολίαστους πελάτες, οι οποίοι δεν διέθεταν ούτε πιστοποιητικό νόσησης επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα.

