Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Εγκυμοσύνη: Τα mRNA εμβόλια και ο κίνδυνος αυτόματων αποβολών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία νέας έρευνας για τα mRNA εμβόλια για γυναίκες πριν την σύλληψη ή κατά την κύηση.



Έναν από τους πιο ευαίσθητους πληθυσμούς σε δυνητικά σοβαρή λοίμωξη COVID-19 αποτελούν οι έγκυες γυναίκες με πιθανές επιπλοκές τον πρόωρο τοκετό και αρνητική επίδραση τόσο στη μητέρα, όσο και στο νεογνό. Με την επιτυχημένη παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων παρέχεται η δυνατότητα προστασίας του πληθυσμού έναντι του SARS-CoV-2, ωστόσο υπήρχε σκεπτικισμός γύρω από την ασφάλεια του εμβολιασμού εγκύων γυναικών, καθώς δεν είχαν συμπεριληφθεί στις κλινικές μελέτες.

Οι αυτόματες αποβολές είναι συχνή επιπλοκή των κυήσεων και φαίνεται να συμβαίνουν σε 11% έως και 22% των επιβεβαιωμένων κυήσεων. Για να αποδειχθεί αν τα mRNA εμβόλια πιθανά αυξάνουν τον κίνδυνο των αποβολών, αναλύθηκαν δεδομένα από 2456 γυναίκες, και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο διεθνές έγκριτο περιοδικό “the New England Journal of Medicine”.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν. Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίστηκε ο κίνδυνος αποβολής από τις 6 έως και τις 20 εβδομάδες κύησης. Στην ανάλυση συμπεριλήφθησαν γυναίκες που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση ενός mRNA εμβολίου πριν τη σύλληψη ή πριν τις 20 εβδομάδες κύησης και δεν απέβαλαν πριν τις 6 εβδομάδες. Το όριο των έξι εβδομάδων τέθηκε με βάση τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας για τις αυτόματες αποβολές στο γενικό πληθυσμό.

Τα δεδομένα προσαρμόστηκαν επίσης ανάλογα με την ηλικία της μητέρας. Από τις 2456 γυναίκες, οι 2022 ανέφεραν ότι συνεχίζουν την κύηση μετά την 20η εβδομάδα, 165 ανέφεραν μία αυτόματη αποβολή (154 πριν την 14η εβδομάδα), 65 γυναίκες δεν έδωσαν στοιχεία για τη συνέχιση της παρακολούθησης τους, 188 γυναίκες ήταν σε παρακολούθηση αλλά όχι ως την 20η εβδομάδα, και 16 ανέφεραν κάποιο άλλο αποτέλεσμα κύησης, όπως προκλητή αποβολή ή έκτοπη κύηση. Το 77,3% των γυναικών ήταν άνω των 30 ετών, το 78,3% ήταν λευκής φυλής και το 88,8% εργαζόταν στον τομέα της υγείας. Το 52,7% των γυναικών έλαβε το εμβόλιο της εταιρείας Pfizer.

Ο αθροιστικός κίνδυνος αυτόματης αποβολής για την περίοδο μεταξύ της 6ης και της 20ης εβδομάδας ήταν 14,1% και 12,8% όταν συσχετίστηκε με την ηλικία της μητέρας. Ακόμα και αν οι 65 γυναίκες που χάθηκαν στο follow-up απέβαλαν, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 18,8% και 18,5%. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά ο κίνδυνος τόσο από την πρώτη ανάλυση, όσο και από την ανάλυση με βάση την ηλικία της μητέρας, ήταν αναμενόμενος και συμβατός με τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών στο γενικότερο πληθυσμό για αυτόματες αποβολές. Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ του ότι ο εμβολιασμός των εγκύων πριν την σύλληψη ή κατά την κύηση δεν αυξάνει τον κίνδυνο των αυτόματων αποβολών πέρα από το αναμενόμενο, και υποστηρίζουν την ασφάλεια των mRNA εμβολίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: ανεμβολίαστοι πελάτες “έβαλαν λουκέτο” σε μπαρ

ΔΕΘ: “Φρούριο” η Θεσσαλονίκη - Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί

Κορονοϊός – Πλοία: Τι αλλάζει στις μετακινήσεις από Δευτέρα