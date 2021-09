Αθλητικά

Τζόκοβιτς: ο Τσιτσιπάς έχει δίκιο, άδικα τον “χτυπούν” (βίντεο)

Στο πλευρό του Έλληνα τενίστα στάθηκε και πάλι ο "θρύλος" του τένις, λίγο μετά την πρόκριση του στον τελικό του US Open.

Στο... πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά στάθηκε γι΄ άλλη μια φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Με αφορμή το «ντόρο» που προκλήθηκε πρόσφατα από τα διαλείμματα που παίρνει ο Έλληνας πρωταθλητής στη διάρκεια των αγώνων του, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου θεωρεί ότι οι «επιθέσεις» που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα ο 23χρονος ήταν άδικες.

Λίγη ώρα μετά τον θρίαμβο επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό του US Open, ο «Νολε» στο περιθώριο των δηλώσεων που έκανε αναφέρθηκε και στον Τσιτσιπά, μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε με αφορμή το ολιγόλεπτο διάλειμμα που ζήτησε ο Ζβέρεφ.

«Οφείλω να σταθώ στο πλευρό του Στέφανου Τσιτσιπά. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι λάθος. Τον στηρίζω. Ο κανονισμός δεν είναι ξεκάθαρος», τόνισε αρχικά ο Σέρβος μέσα σε αποθέωση και πρόσθεσε: «Φυσικά κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Ξέρω ότι ξεφύγαμε από το θέμα μας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσω και γι΄ αυτό, διότι συζητήθηκε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι ο Τσιτσιπάς δεν άξιζε τόσες επιθέσεις που δέχθηκε από τα social media, από όλους, οπότε, ναι, στηρίζω τον Στέφανο».





