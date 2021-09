Κοινωνία

Διακίνηση κοκαΐνης: Πώς το μοντέλο και ο σύντροφός της έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας

Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και η αποκαλυπτική κατάθεση αστυνομικού.



Πληροφορία για «ζευγάρι που διακινεί κοκαΐνη σε μαγαζιά του κέντρου και των νοτίων προαστίων» ήταν εκείνη που αξιοποίησε η Αστυνομία για να φτάσει στην σύλληψη της 29χρονης, γνωστού μοντέλου και του συντρόφου της, που θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή τη Δευτέρα, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο κατηγορουμένων, το ζευγάρι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση σχεδόν μία βδομάδα πριν να συλληφθεί την Πέμπτη, καθώς οι αστυνομικοί είχαν συγκεκριμένη πληροφορία από «άτομο το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του επικαλούμενος λόγους προσωπικής του ασφάλειας ακόμη και τη ζωή του». Η πληροφορία, σύμφωνα με κατάθεση Αστυνομικού που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης των δύο, έδινε συγκεκριμένα στοιχεία και περιγραφές του 29χρονου μοντέλου και του 32χρονου συντρόφου της για διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης σε νυχτερινά καταστήματα. Ο πληροφοριοδότης φέρεται επίσης να ανέφερε πως οι δύο κατηγορούμενοι πωλούσαν έναντι 40 χιλιάδων ευρώ το κιλό την κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Αστυνομικού η παρακολούθηση απέφερε αποτέλεσμα όσον αφορά τον 32χρονο: «Από τη διακριτική επιτήρηση της ανωτέρω οικίας διαπιστώθηκε ότι απογευματινές και βραδινές ώρες κυρίως, νεαρός άνδρας, η περιγραφή του οποίου προσομοίαζε σε αυτή του 32χρονου, εξέρχονταν αυτής λαμβάνοντας εξαιρετικά μέτρα προστασίας κοίταζε συνεχώς όλα τα διερχόμενα άτομα και οχήματα και αφού επιβιβαζόταν στην ανωτέρω μοτοσικλέτα μετέβαινε σε διάφορα νυχτερινά καταστήματα του κέντρου των Αθηνών και των νοτίων προαστίων όπου πραγματοποιούσε ύποπτες συναντήσεις μικρής διάρκειας».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν πρώτα τον 32χρονο, ο όποιος σύμφωνα με καταθέσεις, «αντιστάθηκε σθεναρά» και είχε πάνω του «επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, μικτού βάρους 7,827 κιλών» και στη συνέχεια πήγαν στο σπίτι του, όπου συνέλαβαν την 29χρονη. Εντός του σπιτιού βρήκαν 10 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας προς τον Εισαγγελέα αναφέρεται πως η κατηγορουμένη φέρεται να απέρριψε «άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντός του χώρου της τουαλέτας του διαμερίσματος... αντιλαμβανόμενη τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο».

Οι δύο κατηγορούμενοι προετοιμάζονται για την μεταγωγή τους στα Δικαστήρια τη Δευτέρα, όπου θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Ανακριτή, ενώ ήδη από δήλωση του συνηγόρου του 32χρονου διαφαίνεται πως ο κατηγορούμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διακίνηση ναρκωτικών βγάζοντας εκτός από οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια την σύντροφο του. Σύμφωνα με όσα δηλώνει ο συνήγορος του 32χρονου, Σταύρος Γεωργόπουλος ο κατηγορούμενος είναι τοξικοεξαρτημένος και λόγω χρέους απέναντι στον προμηθευτή του «υποχρεώθηκε, ως αναλώσιμος αχυράνθρωπος, να εμπλακεί μόνος του χωρίς κανέναν συνεργό στη μεταφορά της ποσότητας που κατασχέθηκε. Η συγκατηγορούμενη του δεν είχε καμία απολύτως γνώση ούτε εμπλοκή, αντίθετα ήταν αυτή που, γνωρίζοντας το πρόβλημα του, προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την επαφή με τις ναρκωτικές ουσίες».

