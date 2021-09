Κόσμος

11ης Σεπτεμβρίου: Το μήνυμα της Βασίλισσας Ελισάβετ στον Μπάιντεν

Η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας αποτίει επίσης φόρο τιμής στις κοινότητες που ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή.



Οι σκέψεις και οι προσευχές της εξακολουθούν να στρέφονται στα θύματα και τους επιζήσαντες των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, αναφέρει η βασίλισσα Ελισάβετ της Βρετανίας σε μήνυμά της στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, στο οποίο αποτίει επίσης φόρο τιμής στις κοινότητες που ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή.

"Οι σκέψεις και οι προσευχές μου --και αυτές της οικογένειάς μου και ολόκληρου του έθνους-- εξακολουθούν να στρέφονται στα θύματα, τους επιζήσαντες και τις οικογένειες που επλήγησαν, όπως και στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και τους εργαζομένους στα σωστικά συνεργεία που κλήθηκαν στο καθήκον", σημειώνει η βασίλισσα Ελισάβετ στο μήνυμά της προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

"Οι μνήμες μου από την επίσκεψή μου στον τόπο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2010 παραμένουν νωπές", προσθέτει.

"Μου υπενθυμίζουν ότι καθώς τιμάμε αυτούς από πολλά έθνη, θρησκείες και υπόβαθρα που έχασαν τη ζωή τους, αποτίουμε επίσης φόρο τιμής στην αντοχή και την αποφασιστικότητα των κοινοτήτων που ενώθηκαν για την ανοικοδόμηση", υπογραμμίζει.

Μεταξύ των νεκρών των τρομοκρατικών αυτών επιθέσεων που διαπράχθηκαν πριν από 20 χρόνια στις ΗΠΑ βρισκόντουσαν και 67 Βρετανοί υπήκοοι.

