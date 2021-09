Κοινωνία

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

"Κλειστό" για τα οχήματα, θα μεινει για πολλές ώρες την Κυριακή, μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ, αύριο, Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του «9ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αθηνών», ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "οι ρυθμίσεις αυτές θα είναι οι εξής:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων) κατά τις ώρες 05.30΄ έως 13.30΄ , στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής: Λ. Βασ. Αμαλίας , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Συγγρού και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στο συγκεκριμένο τμήμα η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει κατά τις ώρες 04.00΄ έως 16.00΄. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Σταδίου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Χαριλάου Τρικούπη , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σόλωνος και της οδού Πανεπιστημίου και στις καθέτους ατής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Σόλωνος , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας . Πλατεία Συντάγματος . Φιλελλήνων , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ρηγίλλης , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μάρνης , στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πατησίων - 28ης Οκτωβρίου , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Αγ. Μελετίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Στο συγκεκριμένο τμήμα η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει κατά τις ώρες 06.00΄ έως 11.00΄. 3ης Σεπτεμβρίου , στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της οδού Ηπείρου, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό . Λ. Βασ. Όλγας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Συγγρού , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αθ. Διάκου , σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού. Ηρ. Αττικού , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αραβαντινού , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ησιόδου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κολωνού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αθηνάς , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό . Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας) , σε όλο το μήκος της. Κόκκαλη , σε όλο το μήκος της. Μονής Πετράκη , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Βασ. Σοφίας. Χατζηκώστα , σε όλο το μήκος της. Ζαχάρωφ , σε όλο το μήκος της. Τσόχα , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας. Λ. Βουλιαγμένης , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Βασ. Κων/νου , στο σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό . Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Β. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό . Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου. Λ. Κηφισίας , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Αλεξάνδρας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην των οδών Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρικούπη. Λ. Μεσογείων , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ζαγοράς και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Μεσογείων , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Β. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Φειδιππίδου , στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης: Λ. Αλεξάνδρας – Ιπποκράτους. Λ. Αλεξάνδρας – Χαριλάου Τρικούπη. Πατησίων - 28 ης Οκτωβρίου – Κοδριγκτώνος. Πατησίων - 28 ης Οκτωβρίου – Στουρνάρα. Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας). Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου. Λ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη. Λ. Βασ. Κων/νου – Ριζάρη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα".





