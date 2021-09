Οικονομία

Ενέργεια: ο Πάιατ για την Ελλάδα, τις ΑΠΕ και τον Nord Stream 2

Συνέντευξη του Πρέσβη των ΗΠΑ για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, τις εναλλακτικές διαδρομές ενέργειες στην ΝΑ Ευρώπη και τον ρόλο της Ελλάδας.

Η Ελλάδα είναι βασικός εταίρος της Αμερικής στην οικοδόμηση της διαφοροποίησης των πηγών και διαδρομών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο περιθώριο του 5ου Southeast Europe Energy Forum, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία.

Ο Αμερικανός πρέσβης σχολιάζει επίσης την ολοκλήρωση του αγωγού Nord Stream 2, υπογραμμίζοντας πως καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη συνεργασία των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους εταίρους τους για ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης, ενώ αναφέρεται και στη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, μετά την παρουσία των ΗΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018 και τα θεμέλια που έβαλε ώστε να έρθουν -και να συνεχίσουν να έρχονται- αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Με αφορμή εξάλλου την παρουσία άλλων τεσσάρων Αμερικανών πρέσβεων από χώρες της περιοχής στο φόρουμ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Σερβία), ο κ. Πάιατ υπογραμμίζει την περιφερειακή διάσταση που έχει δοθεί στη συνεργασία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό μονοπώλιο αλλά και τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχαν οι Αμερικανοί πρέσβεις με τον υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, στο περιθώριο του φόρουμ, και τη συζήτηση που έγινε για τις προκλήσεις από τη μετάβαση στις ΑΠΕ, όπως και για την ανάγκη ανάπτυξης της συνδεσιμότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ώστε «όταν -για παράδειγμα- η Αλβανία έχει έλλειμμα στην υδροηλεκτρική της ενέργεια να «τραβά» ηλεκτρισμό από άλλες πηγές εδώ, στην Ελλάδα, κι αντίθετα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα, όταν υπάρχει αυξημένη ενεργειακή ζήτηση, η Ελλάδα να μπορεί να «τραβά» ενέργεια από τους γείτονες της».

Ο Nord Stream 2 και το «αντίβαρο» του FSRU και του TAP

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις με την ολοκλήρωση του αγωγού Nord Stream 2, που συνδέει τη Ρωσία και τη Γερμανία κι έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρέσβης σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ο Nord Stream 2 καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη στενή συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για την οικοδόμηση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών».

Σημειώνει ότι θα πρέπει να αναζητηθεί ο μέγιστος αριθμός εναλλακτικών λύσεων και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας. «Πρότζεκτ όπως η Ρεβυθούσα, ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός ΤΑΡ συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και βοηθούν στην ανάσχεση των κακών σημάτων που έρχονται από τον Nord Stream 2», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Εντυπωσιακός ο τρόπος που προχώρησαν οι μεταρρυθμίσεις εν μέσω πανδημίας

Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτηρίζει ακόμη εντυπωσιακό τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε τις μεταρρυθμίσεις, εν μέσω πανδημίας, γεγονός που συνετέλεσε, όπως λέει, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη συνέχιση της ανάπτυξης στον ενεργειακό και άλλους τομείς.

«Ένα από τα πράγματα που είναι πολύ εντυπωσιακό για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του συνέχισαν τη διαδικασία των πολιτικών μεταρρυθμίσεων ακόμη και μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Αυτός είναι ο λόγος που είδατε αυτή την τεράστια νέα επένδυση από τη Microsoft σε data center, στην Αττική. Αυτός είναι ο λόγος που άλλες κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα, όπως η Amazon web services. Αυτός είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να βλέπουμε ανάπτυξη στον ενεργειακό χώρο. Έχουμε μια αμερικανική εταιρεία, την 547 (Energy), η οποία είναι έτοιμη να γίνει ο μεγαλύτερος ιδιωτικός διαχειριστής αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία».

Εκφράζει δε την εκτίμηση ότι οι τομείς στους οποίους αναμένεται να δούμε ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι αυτοί που έχουν ως βάση το ιστορικό επιτυχίας που υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο. «Ενέργεια, υψηλή τεχνολογία που αξιοποιεί το τεράστιο δυναμικό ανθρώπινου κεφαλαίου κι ανθρώπινων δεξιοτήτων που βρίσκουν οι εταιρείες μας εδώ στην Ελλάδα και φυσικά ο τουριστικός τομέας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχουμε τον υπουργό κ. Κικίλια μαζί μας εδώ, απόψε (σσ. σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας). Μιλούσαμε μόλις λίγο πριν για το ισχυρό ρεκόρ που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα ακόμη κι αυτό το έτος COVID, ένα ρεκόρ με εννέα απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, όλοι δεσμεύονται να συνεχίσουν να χτίζουν πάνω σ' αυτό κι ελπίζουμε να έρθουν περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες εδώ στη βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στον δρόμο του κρασιού, στα Ζαγοροχώρια, για να δουν όλα όσα έχει να προσφέρει αυτή η πλευρά της χώρας».

Από τα θεμέλια της ΔΕΘ 2018 στο οικοδόμημα του 2021

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγες ώρες πριν από τα επίσημα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ, ο Αμερικανός πρέσβης δεν παρέλειψε ν' αναφερθεί στα γερά θεμέλια που μπήκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων από την παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση του 2018 και τη δυναμική που δημιουργήθηκε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των επενδύσεων. «Είμαι εξαιρετικά περήφανος από το πώς έχτισε πάνω στα θεμέλια που βάλαμε το 2018 η ομάδα μας στην πρεσβεία. Η συνεργασία της πρεσβείας με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι πιο δυνατή από ποτέ κι έχετε δει πώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σ' αυτή την κληρονομιά σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς», επισήμανε ο κ. Πάιατ.

Αναφέρθηκε δε στην επενδυτική παρουσία των ΗΠΑ στη βόρεια Ελλάδα με τη Pfizer, τη Cisco και τη Deloitte αλλά και στη συνεργασία που αναπτύσσεται σε μια σειρά από τομείς όπως αυτός της εκπαίδευσης, στον οποίο και δίνει ιδιαίτερη έμφαση. «Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση φοιτητών απ' οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Κι εκτιμώ πως καθώς βγαίνουμε από την περίοδο COVID, θα δούμε πολύ περισσότερους Αμερικανούς φοιτητές να έρχονται στην Ελλάδα και να αξιοποιούν αυτό που η Ελλάδα έχει να τους προσφέρει κι ελπίζω πως και Έλληνες φοιτητές θα πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα κάνουν το ίδιο», τονίζει.

Στη ΔΕΘ με έμφαση στην καινοτομία και τις γυναίκες

Την κληρονομιά από τη ΔΕΘ 2018 και ό,τι αυτή έφερε στην πορεία των τριών ετών που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, φέρνουν με τη φετινή παρουσία τους στη φετινή διοργάνωση οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Φέτος, στη ΔΕΘ 2021 συνεχίζουμε την κληρονομιά που δημιουργήσαμε με το αμερικανικό περίπτερο υψηλής τεχνολογίας. Και πάλι έχουμε mentorship στο Tech Camp εστιάζοντας στην οικοδόμηση τεχνολογικών δεξιοτήτων, αλλά φέτος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος μ' αυτό και πολύ περήφανος γι' αυτό που κάνει η πρεσβεία σε αυτόν τον τομέα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

