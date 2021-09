Αθλητικά

Super League: Πρεμιέρα για το νέο πρωτάθλημα

Έστω και με σημαντική καθυστέρηση το πρωτάθλημα της Super League ξεκινά με δυο αναμετρήσεις το Σάββατο. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Έστω και με σημαντική καθυστέρηση - και ως τελευταίο χρονικά στην Ευρώπη - το πρωτάθλημα της Super League για τη σεζόν 2021/22 αρχίζει το τριήμερο 11-12 και 13 Σεπτεμβρίου. Ντέρμπι δεν περιλαμβάνει η 1η αγωνιστική, που διεξάγεται στα απόνερα της παραίτησης του Θοδωρή Ζαγοράκη από την προεδρία της ΕΠΟ, ωστόσο οι πρεμιέρες πάντα επιφυλάσσουν εκπλήξεις.

Η αρχή γίνεται το Σάββατο στο Αγρίνιο, όπου ο Παναιτωλικός περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά της στα φιλικά. Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πλέον στον πάγκο, υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Την Κυριακή, ο – κατά πολύ αλλαγμένος – Βόλος κοντράρεται με τη Λαμία ενώ ο ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τη Λίνκολν Ρεντ Ιμπς για το Conference League, φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έχοντας πραγματοποιήσει πολλές μεταγραφές και με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς στην τεχνική της ηγεσία, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον, επανακάμψαντα στη μεγάλη κατηγορία, Ιωνικό. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο στον Πειραιά έχοντας το μυαλό του και την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League κόντρα στην Αντβέρπ.

Η αυλαία της 1ης αγωνιστικής πέφτει στη Θεσσαλονίκη, με τον Άρη – που έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση έξι βαθμών – να υποδέχεται τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

18:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

20:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

18:15 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – Λαμία

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

20:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – Ιωνικός

20:30 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΟΦΗ