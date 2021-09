Οικονομία

Κικίλιας: Όλη η Ελλάδα ασφαλής προορισμός για τους Γερμανούς τουρίστες

Ποια νησιά βγήκαν από τη λίστα προορισμών υψηλού κινδύνου για κορονοϊό του γερμανικού Κράτους.



Με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας έκανε γνωστό πως ενημερώθηκε από τον τον Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, Έρνστ Ράιχελ, «ότι η Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου βγήκαν από τη λίστα προορισμών υψηλού κινδύνου για κορονοϊό του γερμανικού Κράτους».

«Όλη η Ελλάδα ασφαλής προορισμός για τους Γερμανούς τουρίστες!» αναφέρει ο κ. Κικίλιας.

Όλη η Ελλάδα ασφαλής προορισμός για τους Γερμανούς τουρίστες! pic.twitter.com/17TCdGSws7 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 11, 2021

Ο τουρισμός δεν λειτουργεί με αυτόματο πιλότο

Το brand του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως, είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά, αυτό τονίζει σε σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Επιπρόσθετα, σημειώνει, ότι «η ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι σύμφωνα με το World Economic Forum στην 25η θέση ανάμεσα σε 140 χώρες, ενώ η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στην 59η θέση ανάμεσα σε 140 χώρες. Παρ' όλα αυτά ο τουρισμός, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, μόνο στον αυτόματο πιλότο δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι λειτουργεί. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει είναι τεράστιες και τα ζητούμενα παγκόσμια. Ο πλανήτης, η Ευρώπη και συνεπώς η Ελλάδα, δεν έχουν ξεμπερδέψει ακόμα από την πανδημία του κορονοϊού, λέει ο νέος υπουργός Τουρισμού.

Και προσθέτει ότι οι υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές, τουριστικές συνέπειες αποτυπώθηκαν και αποτυπώνονται με τον πιο σκληρό τρόπο, τα δυο τελευταία χρόνια. Αν κανείς συνυπολογίσει τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι υφιστάμενες υποδομές, ειδικά σε τουριστικούς προορισμούς αιχμής, όπως και το δαιδαλώδες σύστημα συναρμοδιοτήτων που έχει το υπουργείο Τουρισμού με άλλα υπουργεία και φορείς της κυβέρνησης, φτάνει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, επιχειρησιακή ικανότητα, πολιτική βούληση και όραμα έτσι ώστε επισκέπτες από το εξωτερικό και Έλληνες να έχουν την καλύτερη τουριστική εμπειρία», τονίζει ο κ. Κικίλιας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, συμπληρώνει, «θα επιδιώξουμε άμεσα τη συστηματοποίηση και ομογενοποίηση της πληροφορίας για τα μεγέθη του τουρισμού και την έγκαιρη διάγνωση των εξελίξεων, στην εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια τουριστική αγορά.»

Στο κομμάτι των δημόσιων επενδύσεων, ο κ. Κικίλιας λέει ότι, «θα προταθούν τα θέματα αειφορίας (περιβάλλον, απορρίμματα, ενέργεια, νερό) τα οποία είναι αναγκαία λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, θα μπουν μπροστά επενδύσεις οι οποίες θα διευρύνουν χρονικά και χωρικά την τουριστική δραστηριότητα (χώροι πολιτισμού, αθλητισμού, συνεδριακών κέντρων).»

«Στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας, ο τουρισμός κάνει άλματα παγκοσμίως και είμαστε έτοιμοι για να υλοποιήσουμε την ψηφιακή στρατηγική μας, Βασική προτεραιότητα, είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση μέσα από την επιμόρφωση των στελεχών και των επαγγελματιών του τουρισμού. Η Ελλάδα υπερτερεί στην εν γένει αίσθηση της φιλοξενίας και της φιλικότητας που αισθάνεται ο επισκέπτης. Στις υποδομές διαμονής, στη γαστρονομία, στις παραλίες και τα τοπία μας. Είναι λοιπόν αναγκαία η συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού, του πολιτισμού, της αγοράς, με σκοπό να μετουσιώσουμε τα πλεονεκτήματά μας σε ποιοτικότερο τουρισμό, αύξηση των εσόδων και των θέσεων εργασίας. Έτσι το δυνατό brand μας θα ισχυροποιηθεί», καταλήγει στην τοποθέτησή του ο υπουργός.

