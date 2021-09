Πολιτική

11η Σεπτεμβρίου - Δένδιας: Οι Έλληνες δεν ξεχνάμε τα χιλιάδες θύματα

Το μήνυμα του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ.



«Στεκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των εταίρων και συμμάχων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας» τονίζει σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 20 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«20 χρόνια από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ΗΠΑ που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινότητα. Οι Έλληνες δεν ξεχνάμε τα χιλιάδες θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των εταίρων και συμμάχων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

20 χρόνια από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στις ΗΠΑ που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινότητα. Οι Έλληνες δεν ξεχνάμε τα χιλιάδες θύματα και τις οικογένειές τους. Στεκόμαστε διαχρονικά στο πλευρό των εταίρων και συμμάχων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/YhFQ6vNKqS — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 11, 2021

«Σήμερα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των Αμερικανών φίλων και συμμάχων μας και τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων των ειδεχθών τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου» τονίζει την ίδια ώρα σε μήνυμα, μέσω Twitter, το Υπουργείο Εξωτερικών. Είκοσι χρόνια μετά, διαμηνύει περαιτέρω το Υπουργείο Εξωτερικών, «παραμένουμε ενωμένοι στο συλλογικό καθήκον υπεράσπισης της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Σήμερα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό των Αμερικανών φίλων & συμμάχων μας & τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων των ειδεχθών τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου



Είκοσι χρόνια μετά, παραμένουμε ενωμένοι στο συλλογικό καθήκον υπεράσπισης της ελευθερίας & της δημοκρατίας https://t.co/zmPbTC5mRR — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 11, 2021

Είκοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τις πιο φονικές τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ιστορία, οι ΗΠΑ αποτίουν σήμερα φόρο τιμής με επιμνημόσυνες δεήσεις και επίσημες τελετές στους σχεδόν 3.000 νεκρούς των τρομοκρατικών πληγμάτων της Αλ Κάιντα, σε ένα βεβαρημένο κλίμα μετά την χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.

Σε δύο δεκαετίες, τον χρόνο μιας γενιάς, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 έχουν πλέον περάσει στην πολιτική Ιστορία και την συλλογική μνήμη των ΗΠΑ, αλλά ο πόνος των οικογενειών των θυμάτων και των επιζώντων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ζωντανός.

