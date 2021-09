Τοπικά Νέα

Νέος σεισμός στην Θήβα

Συνεχείς οι δονήσεις στην περιοχή το πρώι του Σαββάτου.

Στον χορό των Ρίχτερ κινείται το Σάββατο η Θήβα, καθώς οι δονήσεις είναι απανωτές.

Στις 12:42 σημειώθηκε ακόμη ένας, ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή, σεισμός, εντάσεως 3,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του υπολογίστκε απο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα 10,4 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά από το κέντρο της Θήβας.