Αθλητικά

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Κλειστές οι θύρες 13 - 14

Οι Θύρες 13 και 14 θα παραμείνουν κλειστές στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα, για λόγους "περιφρούρησης της τάξης και δημόσιας ασφάλειας".



Λίγες ώρες πριν το ματς της πρεμιέρας της Super League με τον Απόλλωνα Σμύρνης (11/09, 20:30) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι οι θύρες "13" και "14" του «Απόστολος Νικολαΐδης»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους ότι στο σημερινό αγώνα με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης (20:30) οι θύρες 13 και 14 θα παραμείνουν κλειστές για λόγους περιφρούρησης της τάξης και δημόσιας ασφάλειας. Όσοι φίλαθλοι έχουν αγοράσει εισιτήριο στις συγκεκριμένες θύρες, θα ενημερωθούν εντός των επόμενων ημερών για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου».

