Κόσμος

Ρωσία: Φονική έκρηξη σε κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέρρευσε διώροφο κτήριο από την έκρηξη. Μεταξύ των νεκρών και ένα 11χρονο κορίτσι.



Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, ανάμεσά τους και ένα 11χρονο κορίτσι, έπειτα από έκρηξη φυσικού αερίου που προκλήθηκε σε διώροφο κτήριο, το οποίο κατέρρευσε μερικώς σε ένα χωριό της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιοχής Λιπέτσκ Ίγκορ Αρταμόνοφ.

Οπτικό υλικό εμφανίζει εκτεταμένες καταστροφές στο κτήριο στο Σολινταρνόστ, ένα χωριό που βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, και διασώστες στον τόπο του δυστυχήματος που προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον Βασίλι Ραζμούνοφ, τον επικεφαλής του τοπικού υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.

Another natural gas #explosion in #Russia. Two storey residental building partly collapsed due to domestic gas explosion. Two people pronounced dead: female 11y/o and female 50y/o, eight people injured#disaster #Catastrophe pic.twitter.com/85GNTbRmPY — Disaster (@Disastervid) September 11, 2021

Σύμφωνα με το τοπικό τμήμα της ρωσικής Επιτροπής Ερευνών, η έκρηξη φυσικού αερίου που σημειώθηκε στο κεντρικό τμήμα του κτηρίου προκάλεσε την κατάρρευσή του. Οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με τα πλημμελή μέτρα ασφαλείας του κτιρίου.

Οι εκρήξεις φυσικού αερίου είναι σχετικά συχνές στη Ρωσία εξαιτίας της παλαιότητας των υποδομών και των ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας που αφορούν τη χρήση φυσικού αερίου. Στις αρχές της εβδομάδας δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε ένα εννιαώροφο συγκρότηματα κατοικιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας: Όλη η Ελλάδα ασφαλής προορισμός για τους Γερμανούς τουρίστες

11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που "πάγωσε" η ανθρωπότητα

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: τα μέτρα για την μεσαία τάξη και τους νέους