Κοινωνία

Ομόνοια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Σε ποιους δρόμους θα διακοπεί η κυκλοφορία λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων στο κέντρο της Αθήνας.



Λόγω διεξαγωγής κινηματογραφικών γυρισμάτων την Κυριακή 12/9/2021 και κατά τις ώρες 13.30΄ - 18.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο.

Πλ. Ομονοίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωκράτους και Αιόλου.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κολωνού και της Πλ. Ομονοίας

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Εν τω μεταξύ, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ, την, Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα, λόγω της διεξαγωγής του «9ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αθηνών», ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη.

