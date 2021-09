Πολιτική

Σχολεία - ΣΥΡΙΖΑ: Πιο επικίνδυνη η κατάσταση για τους μαθητές με ευθύνη της κυβέρνησης

"Πυρά" του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και τα μέτρα για τον κορονοϊό.



«Τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα και, με ευθύνη της κυβέρνησης, η κατάσταση είναι χειρότερη και πιο επικίνδυνη για τους μαθητές και την ίδια την πορεία της πανδημίας», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «εδώ και ενάμισι χρόνο πάλι δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσλήψεις των εκπαιδευτικών» και πως «αντί για περισσότερες τάξεις, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μην στοιβάζονται 27 μαθητές σε κάθε αίθουσα, η κ. Κεραμέως ανοίγει και πάλι τα σχολεία όπως τα έκλεισε». «Αντί για δωρεάν μοριακά τεστ σε μαθητές και καθηγητές δυο φορές την εβδομάδα», προσθέτει, «πετούν το μπαλάκι στην ατομική ευθύνη με τα μειωμένης αξιοπιστίας self test».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το «πιο επικίνδυνο απ' όλα» είναι ότι «με απόφαση της κ. Κεραμέως ένα σχολικό τμήμα θα κλείνει λόγω κορονοϊού μόνο εάν αρρωσταίνει το 50+1 των μαθητών, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν πως αν δεκαπέντε παιδιά έχουν νοσήσει, τότε η διασπορά του ιού μπορεί να αφορά πάνω από 150 άτομα συνολικά».

Κατόπιν αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης ακόμη μια φορά αποδεικνύει πως ζει στο γυάλινο πύργο του. Αδιαφορεί για τους μεγάλους κινδύνους που θα εκτίθενται από μεθαύριο καθημερινά χιλιάδες παιδιά και οι οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα». Και καταλήγει: «Το σύνολο της κοινωνίας για άλλη μια φορά θα πληρώσει τις εγκληματικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη».

