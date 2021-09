Πολιτική

ΔΕΘ: Επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για μία σειρά πρωτοβουλιών και πολιτικών από στελέχη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τα περίπτερα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για μία σειρά πρωτοβουλιών και πολιτικών από στελέχη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τελετή απονομής βραβείων του διαγωνισμού νεοφυούς επιχειρηματικότητας, στον οποίο έλαβαν μέρος περίπου 250 επιχειρήσεις του Elevate Greece.

«Θέλω να γνωρίζετε, όλοι όσοι δραστηριοποιείστε στον κόσμο της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ότι αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η στήριξη αυτού του τομέα της οικονομικής δραστηριότητας», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της τελετής.

Στο περίπτερο της ΔΕΗ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Διοίκηση της επιχείρησης για το τίμημα-ρεκόρ των 2,1 δισ. ευρώ για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. «Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα στήριξης στις προοπτικές της επιχείρησης, της όλης προσπάθειας που κάνουμε για μία μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών και βέβαια μία στήριξη στην εταιρεία, στις προοπτικές της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Για πρώτη φορά δεν άκουσα παράπονα για τον αριθμό των λεωφορείων που κυκλοφορούν στην πόλη. Συγχαρητήρια, να συνεχίσετε έτσι», δήλωσε κατά την περιήγησή του στα περίπτερα στους υπεύθυνους του ΟΑΣΘ ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί η ενημέρωση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και του Αττικό Μετρό για την πρόοδο των έργων κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Στο περίπτερο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης παρακολούθησε την Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, που συστάθηκε το καλοκαίρι για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, να πραγματοποιεί επιδείξεις σε δύο σενάρια: μία σύλληψη τρομοκράτη με αυτοκίνητα εν κινήσει και μία σύλληψη εντός οικίας με νέο εξοπλισμό που διευκολύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ομάδας.

Στη συνέχεια, συνομίλησε με τα στελέχη της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών που του παρουσίασαν τον εξοπλισμό με τον οποίον επιχειρούν. «Μας κάνετε υπερήφανους», είπε ο Πρωθυπουργός στους άντρες της ΜΥΑ, καθώς και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που συμμετέχει στη φύλαξη των συνόρων.

«Κάνετε μια σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, έχετε συμβάλει τα μέγιστα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε υπόχρεοι. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να φροντίσουμε να έχετε πάντα στη διάθεσή σας τον απαραίτητο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσετε όλες τις μεγάλες προκλήσεις», είπε απευθυνόμενος προς τα στελέχη του Λιμενικού. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη μεγάλη συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας στα αναπτυξιακά έργα της χώρας, τα οποία όπως είπε, βοηθούν στην μετάβαση στην γαλάζια οικονομία.

Στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε, μαζί με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, επίδειξη των ανδρών της ΕΚΑΜ και της Ομάδας Κ-9 με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το περίπτερο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών όπου τα μέλη του, του παρουσίασαν τα ειδικά κατασκευασμένα ποδήλατα για άτομα με αναπηρία.

Στο περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία του στρατεύματος και τους ευχαρίστησε για τον άρτιο επαγγελματισμό και το υψηλό τους φρόνημα, όπως έχουν αποδείξει και αποδεικνύουν σε κάθε περίσταση.

Στο περίπτερο της ΑΑΔΕ, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία της για τα νέα ψηφιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με την ηγεσία του και ενημερώθηκε για τα προγράμματα που υλοποιούνται στους τομείς της επανακατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στο περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία για τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που συνδέονται με την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Η πρώτη εφαρμογή αφορούσε την ψηφιοποίηση στην παραγωγή γάλακτος σε όλη τη χώρα, αλλά και τον έλεγχο του εισαγόμενου γάλακτος.

«Είχα δεσμευτεί πριν μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός ότι θα πατάξουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις», τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι οι παραγωγοί ήδη βλέπουν το θετικό αποτέλεσμα στο εισόδημά τους. «Σε όλους όσοι μπορεί να σκέφτονται ακόμα ότι μπορεί να ξεφύγουν με τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, τους λέω: μην μπουν καν στον κόπο, να το ξεχάσουν. Και θα σας βρούμε και θα σας τιμωρήσουμε», προσέθεσε.

Η δεύτερη εφαρμογή που του παρουσιάστηκε από αγρότη της Βόρειας Ελλάδας, αφορούσε την ψηφιοποίηση του συστήματος σε παραγωγή ρυζιού, η οποία αύξησε την ποσότητα του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος, ενώ βοηθά και στην προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ» ήταν το λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπου θα τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος και μέλη του και συνομίλησαν για τη σημασία του εθελοντισμού και την προσφορά του Ερυθρού Σταυρού στις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηρωίνη: 7 κιλά βρέθηκαν σε σπίτι στο Ζεφύρι (εικόνες)

Τζόκοβιτς: ο Τσιτσιπάς έχει δίκιο, άδικα τον “χτυπούν” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα εξέδιδε ανήλικη επί έναν χρόνο